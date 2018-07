Kakvo društvo i kakva čast! Fifa nominirala Dalića za trenera godine!

Zlatko Dalić s hrvatskom nogometnom reprezentacijom postigao je veliki uspjeh na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, a sada je za svoj rad dobio i ogromno priznanje.

Naime, nominiran je za najboljeg trenera godine u službenom izboru Fife za nagradu The Best.

>>Pogledajte intervju sa Zlatkom Dalićem

Dalićev fantastičan rad i osvajanje srebrne medalje s Hrvatskom na SP-u nisu prošli nezapaženo pa se našao u uglednom društvu. Izabrana su desetorica trenera koji će kandidirati za tu prestižnu nagradu!

Uz Dalića nominirani su i ruski izbornik Stanislav Čerčesov, francuski izbornik Didier Deschamps, izbornik Engleske Gareth Southgate, izbornik Belgije Roberto Martinez, trener Juventusa Masimiliano Allegri, trener Manchester Cityja Pep Guardiola, trener Liverpoola Jürgen Klopp, trener Atletica Diego Simeone, trener Barcelone Ernesto Valverde i bivši trener Real Madrida Zinedine Zidane.

: OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Coach 2018:

Massimiliano Allegri

Stanislav Cherchesov

Zlatko Dalic

Didier Deschamps

Pep Guardiola

Jurgen Klopp

Roberto Martinez

Diego Simeone

Gareth Southgate

Ernesto Valverde

Zinedine Zidane



