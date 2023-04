'Fifa nas podcjenjuje. Kako to da nisam među najboljim izbornicima? Nismo svjesni što smo napravili'

Najuspješniji hrvatski nogometni izbornik u povijesti Zlatko Dalić dao je opsežan intervju za HRT i dotaknuoi se brojnih tema. Dalić zamjera Fifi neke stvari, a jedna od tih je što Dominik Livaković nije proglašen najboljim golmanom, a Joško Gvardiol najboljim mladim igračem u Kataru.

- Ono što je Fifa pokazala prema Hrvatskoj zaista je podcjenjivanje. Mi smo europska reprezentacija, uz Francusku, koja je dva puta bila u polufinalu, imamo dvije medalje sa svjetskih prvenstava, mi smo u zadnje dvije godine najbolji u Europi po rezultatima, mi pokazujemo što je nogomet, Hrvatska je nogomet. FIFA propagira u svom logu i motu da brinu o nogometu, pa onda brini o Hrvatskoj, da tako mala država može napraviti tako sjajne stvari. Onda je moraš podržati i potaknuti. Sad kad je bio izbor za predsjednika FIFA-e opet nisu Hrvatsku spomenuli, a govorili su o svim drugim reprezentacijama. Ne mogu dozvoliti da nas podcjenjuju i omalovažavaju nas i naše rezultate. Mi smo to napravili i zaslužili na terenu. To je jednostavno bio moj osjećaj, zato nisam htio glasati. Ne može biti da Livaković nije bio među prvih pet vratara na svijetu, da Gvardiol nije najbolji mladi igrač na svijetu, pa na kraju krajeva da i ja kao izbornik nisam bio među tri-četiri najbolja izbornika. Fifa mora početi poštivati Hrvatsku - kazao je Dalić za HRT.

- Luka je sam rekao 'nemojte me to više pitati', treba ga pustiti da sam odluči. Čekat ćemo ga, on će sam odlučiti, to će biti njegova osobna odluka. Naš kapetan je velika snaga, velika energija, ono što on pokazuje u njegovim godinama je na ponos i čast njemu. Neću oko njega trošiti niti jednu riječ. Nadam se da će mu se ostvariti želja i da će ostati u Realu, on to zavređuje - rekao je o Luki Modriću.

- Mislim da mi nismo svjesni idugo nećemo biti svjesni što smo napravili u zadnjih pet godina, posebno u Kataru i u Rusiji. Ovo posljednje je bilo fenomenalno, da Hrvatska s jednom dosta novom reprezentacijom, s 18 novih igrača opet napravi jedan sjajan pohod, rekao bih obrani ono što je uradila prije četiri godine. S obzirom na sve ono što nas prati, s obzirom na naše uvjete i infrastrukturu, opet je Hrvatska bila fantastična, osvojila je treće mjesto. Slično kao i prije četiri godine, oept nas je zaustavio taj penal protiv Argentine, napravili bi više da nije bilo tog penala.

- No ne smijemo biti nezadovoljni, svi naši ciljevi su znatno premašeni. Mi smo s Francuskom sjajno igrali, dogodila su se ta dva gola, protiv Argentine isto jako dobrih pola sata, potpuno kontroliramo utakmicu, onda se desi taj jedanaesterac koji okrene utakmicu u drugom smjeru. No to je nogomet, osvojili smo medalju, razveselili cijelu Hrvatsku, imali sjajan doček i završili godinu jako, jako uspješno - prisjetio je Rusije i Katara.