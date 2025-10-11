Fifa će vjerojatno zabraniti igranje ligaških utakmica izvan svoje zemlje

Fifa će pokušati zabraniti odigravanje ligaških utakmica izvan matičnih država, nakon što su ove sezone odobreni povijesni susreti španjolske lige u SAD-u i talijanske u Australiji. Svjetska nogometna federacija odlučila je pooštriti pravila i zaštititi integritet domaćih liga, dok Uefa i dalje izražava duboko nezadovoljstvo što je morala odobriti takve slučajeve, napisao je The Guardian.

Uefa je istaknula kako su odobrenja koja je dala za ove dvije utakmice bila iznimka i da nisu pravilo i ne smiju biti osnova za buduće presedane. Fifa dosad nije imala alate za formalnu zabranu takvih utakmica.

Zbog ovih utakmica u Miamiju i Perthu Fifa će formirati pravno povjerenstvo s ciljem da donese pravila koja bi izričito onemogućile utakmice izvan svoje zemlje.​

Dakle, povod za ovakve akcije Fife su utakmice Barcelona - Villarreal koji će u prosincu utakmicu španjolske lige igrati u Miamiju, dok će Milan s Modrićem i Como s Baturinom u veljači igrati u australskom Perthu.