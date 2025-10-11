Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 88
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
Nogomet

Fifa će vjerojatno zabraniti igranje ligaških utakmica izvan svoje zemlje

storyeditor/2025-06-04/modric_milan.jpg
Foto: GRAFIKA
1/2
Autor
Robert Junaci
11.10.2025.
u 13:53

Barcelona i Villarreal u prosincu igraju utakmicu španjolske lige u Miamiju, dok će Modrić s Milanom i Baturina s Comom igrati u veljači u australskom Perthu

Fifa će pokušati zabraniti  odigravanje ligaških utakmica izvan matičnih država, nakon što su ove sezone odobreni povijesni susreti španjolske lige u SAD-u i talijanske u Australiji. Svjetska nogometna federacija odlučila je pooštriti pravila i zaštititi integritet domaćih liga, dok Uefa i dalje izražava duboko nezadovoljstvo što je morala  odobriti takve slučajeve, napisao je The Guardian.

Uefa je istaknula kako su odobrenja koja je dala za ove dvije utakmice  bila iznimka i da nisu pravilo i ne smiju biti osnova za buduće presedane. Fifa dosad nije imala alate za formalnu zabranu takvih utakmica. 
Zbog ovih utakmica u Miamiju i Perthu Fifa će formirati pravno povjerenstvo s ciljem da donese pravila koja bi izričito onemogućile utakmice izvan svoje zemlje.​

Dakle, povod za ovakve akcije Fife su utakmice Barcelona - Villarreal koji će u prosincu utakmicu španjolske lige igrati u Miamiju, dok će Milan s Modrićem i Como s Baturinom u veljači igrati u australskom Perthu.
Ključne riječi
Milan Barcelona Martin Baturina Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još