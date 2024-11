Evo što Hrvatskoj treba za odlazak na Eurobasket nakon važne pobjede protiv BiH

kći slavnog košarkaša

'Karijera Krešimira Ćosića ne vrednuje se dovoljno jer je odbio NBA. To je bio njegov izbor'

– Dok su ljudi koji su s tatom igrali bili u snazi, i sjećanje na njegova djela intenzivnije je živjelo, no sada su oni ostarjeli. Nedavno mi je nagrađivani novinar Jovan Kosijer, koji je pratio sve uspjehe jugoslavenske košarke od početka do kraja, kazao da ga boli to što je odjednom Krešo zanemaren.