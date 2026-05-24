HRVATSKI TENISAČ

Evo koliko je Dino Prižmić zaradio prolaskom u drugo kolo Ronald Garrosa, novac je popriličan

Varaždin: Drugi meč Davis Cupa između Hrvatske i Danske, Dino Prizmic - August Holmgren
1/2
Hrvatski 20-godišnji teniski reprezentativac Dino Prižmić (ATP - 71.) na uvjerljiv način je došao do svoje prve pobjede na Grand Slam turnirima svladavši u prvom kolu Roland Garrosa 22-godišnjeg američkog kvalifikanta Michaela Zhenga (ATP - 146.) sa 6-1, 6-1, 6-3 nakon jednog sata i 45 minuta igre. 

Prižmićev sljedeći suparnik će biti pobjednik dvoboja između Brazilca Joaa Fonsece (ATP - 30.) i domaćeg kvalifikanta Luke Pavlovića (ATP - 240.).

Prižmiću je trebalo 59 minuta za osvajanje prva dva seta u kojima je suparniku prepustio samo dva gema. Poveo je Dino 2-0 i u trećem setu, u kojem mu je Zheng pružio snažniji otpor i prijetio oduzimanjem servisa. Ono što nije uspio u prvom i trećem gemu te dionice meča, američki predstavnik je napravio u sedmom gemu. No, to je bio tek njegov kratkotrajni rezultatski povratak.

U sljedeća dva gema Splićanin je suparniku prepustio samo jedan poen i na uvjerljiv način dovršio meč.

Za Prižmića, juniorskog pobjednika Roland Garrosa, ovo je bio debi u glavnom ždrijebu u seniorskoj konkurenciji, a nakon što je dvaput poražen u prvim kolima na Australian Openu (2024. i 2026.) te jednom na US Openu (2025.), Dino je dočekao prvu pobjedu na Grand Slam turnirima iskoristivši povoljan ždrijeb.

Prižmić je ovom pobjedom zaradio 130 tisuća eura, a prođe li drugo kolo svoj će račun podebljati za 187 tisuća. Inače, u karijeri je zaradio nešto više od milijun eura od nagrada na turnirima.

 

OS
osijek68
20:13 24.05.2026.

Daj hocete prestati s tim koliko je tko zaradio, koliko tko vrijedi, za koliko je ntko prodan... Pravite od sporta cirkus i onda se cudite kakvo je stanje u drustvu. Vi mediji ste ponajveci kreatori drustvene svijesti, a ponasate se bez trunke odgovornosti

