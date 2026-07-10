Mbappe: Jako mi je žao moga prijatelja, ali na terenu nije bilo emocija

Izjave poslije četvrtfinalnog dvoboja na Svjetskom prvenstvu u Bostonu u kojem su nogometaši Francuske svladali Maroko s 2-0.

Didier Deschamps, izbornik Francuske:

„Treći put smo u nizu u polufinalu Svjetskog prvenstva i to je fantastičan rezultat, ali iz našeg kuta to je nešto prirodno i normalno. Imamo fantastične igrače. Nije bilo lako protiv Maroka, pogotovo zbog nerealiziranog jedanaesterca. No, ostali smo hladni i nakon toga te zasluženo pobijedili. Odmorit ćemo se i oporaviti te vidjeti tko nam dolazi u polufinalu. Mbappe? Imao je problema s gležnjem i zato je izašao. Sretni smo, znamo da je i u domovini strastvena atmosfera, ali imamo još posla ispred sebe“.

Kylian Mbappe, najbolji francuski strijelac:

„Sretni smo i zadovoljni zbog ulaska u polufinale, ali dug je još put ispred nas. Osjetio sam bol u gležnju, ali sada je sve u redu. Nema boljeg načina za opuštanje i da sve pretvoriš u dobro od pobjeđivanja. Mirno ćemo gledati četvrtfinale u petak i našeg novog suparnika. Da, jako mi je žao mog velikog prijatelja Hakimija, ali na terenu nije bilo emocija. Kasnije će biti puno teže susresti se s njim. Nama je ipak samo bitno da idemo dalje“.

Mohamed Ouahbi, izbornik Maroka:

„Razočarani smo, ali Francuska je uistinu strašno jaka reprezentacija. U prvom dijelu smo se jako mučili i držao nas je živima vratar Bono. U nastavku je odlučila jedna briljantna individualna reakcija Mbappea. Nije ugodan osjećaj, ali moramo nastaviti raditi. Mlada smo momčad i ispred nas je lijepa budućnost. Definitivno trebamo više opcija na klupi za pričuve kada se dogode ozljede, umor ili nešto treće“.