Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 28
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
FRANCUZI U POLUFINALU

Mbappe: Jako mi je žao moga prijatelja, ali na terenu nije bilo emocija

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - France v Morocco
Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS
1/5
VL
Autor
Hina
10.07.2026.
u 06:34

„Sretni smo i zadovoljni zbog ulaska u polufinale, ali dug je još put ispred nas. Osjetio sam bol u gležnju, ali sada je sve u redu. Nema boljeg načina za opuštanje i da sve pretvoriš u dobro od pobjeđivanja", rekao je Mbappe

Izjave poslije četvrtfinalnog dvoboja na Svjetskom prvenstvu u Bostonu u kojem su nogometaši Francuske svladali Maroko  s 2-0.

Didier Deschamps, izbornik Francuske:

„Treći put smo u nizu u polufinalu Svjetskog prvenstva i to je fantastičan rezultat, ali iz našeg kuta to je nešto prirodno i normalno. Imamo fantastične igrače. Nije bilo lako protiv Maroka, pogotovo zbog nerealiziranog jedanaesterca. No, ostali smo hladni i nakon toga te zasluženo pobijedili. Odmorit ćemo se i oporaviti te vidjeti tko nam dolazi u polufinalu. Mbappe? Imao je problema s gležnjem i zato je izašao. Sretni smo, znamo da je i u domovini strastvena atmosfera, ali imamo još posla ispred sebe“.

Kylian Mbappe, najbolji francuski strijelac:

„Sretni smo i zadovoljni zbog ulaska u polufinale, ali dug je još put ispred nas. Osjetio sam bol u gležnju, ali sada je sve u redu. Nema boljeg načina za opuštanje i da sve pretvoriš u dobro od pobjeđivanja. Mirno ćemo gledati četvrtfinale u petak i našeg novog suparnika. Da, jako mi je žao mog velikog prijatelja Hakimija, ali na terenu nije bilo emocija. Kasnije će biti puno teže susresti se s njim. Nama je ipak samo bitno da idemo dalje“.

Mohamed Ouahbi, izbornik Maroka:

„Razočarani smo, ali Francuska je uistinu strašno jaka reprezentacija. U prvom dijelu smo se jako mučili i držao nas je živima vratar Bono. U nastavku je odlučila jedna briljantna individualna reakcija Mbappea. Nije ugodan osjećaj, ali moramo nastaviti raditi. Mlada smo momčad i ispred nas je lijepa budućnost. Definitivno trebamo više opcija na klupi za pričuve kada se dogode ozljede, umor ili nešto treće“.
Ključne riječi
SP 2026. Kylan Mbappe Didier Deschamps

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Ivory Coast v Norway
Video sadržaj
2
POSEBNA FILOZOFIJA

Kako su Norvežani napravili senzaciju? U Hrvatskoj je nezamislivo ovo što rade s djecom

Djeca do devete godine igraju isključivo lokalne utakmice, bez vođenja rezultata, poretka i dodjele trofeja. Regionalna natjecanja počinju tek s 11 godina, i to također bez rangiranja, dok se ozbiljniji natjecateljski sustav uvodi tek od 13. godine. To je za druge zemlje, pa i za Hrvatsku nezamislivo, budući da se u većini država djeca od malih nogu natječu s vršnjacima.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!