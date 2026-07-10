FOTO Jennifer Lopez isfurala dekolte do pupka i privukla puno pozornosti

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez (56) ponovno je istaknula svoju isklesanu figuru.
Pjevačica i glumica Jennifer Lopez (56) ponovno je istaknula svoju isklesanu figuru.
Foto: Pierre Perusseau / Bestimage/BES
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U bijeloj haljini prošetala je Parizom, a svi su gledali u poprilično dubok dekolte...
U bijeloj haljini prošetala je Parizom, a svi su gledali u poprilično dubok dekolte...
Foto: Pierre Perusseau / Bestimage/BES
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Lopez je nedavno privukla veliku pozornost javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavila seriju fotografija iz Cannesa. Slavna pjevačica i glumica pozirala je u glamuroznoj, svjetlucavoj haljini s dubokim dekolteom i visokim prorezima, no ovoga puta najviše reakcija nije izazvala njezina modna kombinacija, već način na koji je pozirala.
Lopez je nedavno privukla veliku pozornost javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavila seriju fotografija iz Cannesa. Slavna pjevačica i glumica pozirala je u glamuroznoj, svjetlucavoj haljini s dubokim dekolteom i visokim prorezima, no ovoga puta najviše reakcija nije izazvala njezina modna kombinacija, već način na koji je pozirala.
Foto: Pierre Perusseau / Bestimage/BES
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Na jednoj od fotografija Lopez sjedi u stolcu raširenih nogu tijekom priprema za izlazak, dok je oko nje tim zadužen za frizuru i šminku. Upravo je ta poza izazvala podijeljene reakcije među pratiteljima.
Na jednoj od fotografija Lopez sjedi u stolcu raširenih nogu tijekom priprema za izlazak, dok je oko nje tim zadužen za frizuru i šminku. Upravo je ta poza izazvala podijeljene reakcije među pratiteljima.
Foto: Pierre Perusseau / Bestimage/BES
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Foto: Pierre Perusseau / Bestimage/BES
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram screenshot
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Foto: Instagram screenshot
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Foto: Instagram screenshot
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Foto: Instagram screenshot
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Foto: Instagram screenshot
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Foto: Instagram screenshot
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Foto: Instagram screenshot
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Foto: Instagram screenshot
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Foto: Instagram screenshot
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Foto: Instagram screenshot
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