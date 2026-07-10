FOTO Jennifer Lopez isfurala dekolte do pupka i privukla puno pozornosti

Lopez je nedavno privukla veliku pozornost javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavila seriju fotografija iz Cannesa. Slavna pjevačica i glumica pozirala je u glamuroznoj, svjetlucavoj haljini s dubokim dekolteom i visokim prorezima, no ovoga puta najviše reakcija nije izazvala njezina modna kombinacija, već način na koji je pozirala.
Na jednoj od fotografija Lopez sjedi u stolcu raširenih nogu tijekom priprema za izlazak, dok je oko nje tim zadužen za frizuru i šminku. Upravo je ta poza izazvala podijeljene reakcije među pratiteljima.