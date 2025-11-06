Evo koliko je Dinamo zaradio u Europskoj ligi, novac će mu dobro doći za pojačanja

Nogometaši Dinama odigrali su očajnu utakmicu u četvrtim kolu Europske lige. Plavi su na domaćem terenu poraženi od španjolske Celte (0:3), a sve je bilo riješeno već u prvom poluvremenu.

Momčad Marija Kovačevića izgledala je jako loše, bezidejno i tako nije upisala nove bodove u EL-u. A osim što su ostali bez bodova, porazom su ostali i bez dodatne zarade po kojoj se za remi dobije 150 tisuća eura, a za pobjedu 450 tisuća eura.

Hrvatski doprvak tako je ostao na zaradi koja je osigurana još nakon remija u Švedskoj, a kada se pogleda cjelokupna zarada ove sezone, Dinamo je skupio respektabilan iznos. Dosad gotovo 13 milijuna eura! Samim ulaskom u skupine Dinamo je zaradio 11,8 milijuna eura, dvije pobjede donijele su 900 tisuća eura te remi protiv Malmöa 150 tisuća.

Nije to, naravno, zarada kao prošle sezone kad je Dinamo već samim ulaskom u Ligu prvaka osvojio više od 30 milijuna eura, kada je pobjeda vrijedila 2,1 milijun eura, ali u svakom slučaju nastupi u Europi ozbiljno drže klupski proračun. A kako je Kovačevićeva momčad danas izgledala, čini se da će osvojeni novac dobro doći za nova pojačanja.

Uefa je za ovu sezonu Europske lige pripremila ukupno 565 milijuna eura nagradnog fonda, od čega je 155 milijuna zajamčeno za 36 klubova koji su izborili plasman.

FOTO Pogledajte atmosferu s Maksimira, na utakmici je 17 tisuća navijača

Idućih 212 milijuna dodjeljuje se ovisno o uspješnosti (broju pobjeda u ligaškoj fazi, plasman u nokat fazu itd.), a 198 milijuna distribuirat će se na temelju TV tržišnog udjela i koeficijenta. Momčadi koje ostvare direktni plasman u nokaut fazu (1. - 8. mjesto) dobit će i dodatnih 600 tisuća eura nagrade, za one koji izbore doigravanje (9. - 24.) predviđeno je 300 tisuća eura.

Osmina finala svakom klubu donosi dodatnih 1,75 milijuna, četvrtfinale 2,5 milijuna, polufinale 4,5 milijuna, a finale sedam milijuna eure. Osvajač natjecanja dobit će dodatnih šest milijuna.