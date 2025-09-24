UŽIVO Dinamo protiv jakog Fenerbahčea otvara sezonu u Europskoj ligi (0:0)

ŽIVOTNA BORBA

Jedan od najboljih u povijesti otvorio dušu o drami: Ona mi je spasila život, bez nje bih bio mrtav

U razgovoru s bivšim suigračem Riom Ferdinandom, 39-godišnji Wayne Rooney priznao je da bi njegovo opijanje često otišlo predaleko te je otkrio šokantan detalj da se jednom pojavio na treningu Uniteda nakon što se alkoholizirao puna dva dana.