UŽIVO Dinamo protiv jakog Fenerbahčea otvara sezonu u Europskoj ligi (0:0)

Dakle, u sastavu Dinama ipak jest Sergi Dominguez čija ozljeda na Poljudu ipak nije bila ozbiljnije naravi. No, veće je iznenađenje to što će na lijevom krilu ponovno započeti Arber Hoxha, strijelac iz velikog derbija. Uz njega će u napadu biti Beljo i Lisica. Zajc je dobio prednost ispred Villara, kao i Goda ispred Perez Vinlofa. Na klupi su i Stojković i Bakrar, strijelac poljudske "bombe".
DINAMO: Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić, Zajc - Lisica, Beljo, Hoxha
FENERBAHČE: Ederson - Soyuncu, Škriniar, Oosterwolde, Brown - Semedo, Asensio - Nene, Szymanski, Akturkoglu - En-Nesyri
Evo kako izgleda ljestvica Europske lige. Prvo kolo igra se u srijedu i četvrtak.
TV prijenos je na kanalu Arenasport 1. Podsjetimo, Dinamo je preskočio europske kvalifikacije ovoga proljeća jer se po Uefinom renkingu plasirao izravno u skupine EL. Što se koeficijenata tiče, na Dinamo je kvota 3.40, na neodlučen ishod 3.70, a favoriti su Turci s koeficijentom 2.30.
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi prijatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos utakmice 1. kola Europske lige. Na Maksimir večeras dolazi turski Fenerbahče. Iako u Zagrebu danas nisu Jose Mourinho i naš Dominik Livaković koji su nedavno napustili redove turskog kluba, čeka nas vrlo zanimljiva utakmica. Sve detalje s Maksimira pratite u nastavku.
Komentara 1
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
FOTO Detalji strave u Slavoniji: U pucnjavi ubijen stručnjak za sigurnost i bivši član saborskog vijeća
Odlazak hrvatskog velikana: Preminuo nakon što se zarazio koronom, a činilo se da se oporavlja...
VIDEO Pogledajte jezivu snimku koja kruži Zagrebom. Što to ovi muškarci rade?
Je li ovaj mladi svećenik prešao granicu? Ono što je objavio izazvalo je oštre reakcije
Želite prijaviti greške?
Kijev razvio gigantske podvodne dronove za napad na Krimski most: Dugi su 12 metara s dometom do 2000 kilometara
Moldavija uhićuje ruske agente, a Moskva tvrdi da se EU tu zemlju sprema – napasti
U ljupkoj slovenskoj metropoli slušao sam tri svjetske dive i učio o važnosti dobrog vođenja vojske, orkestra i festivala
Još iz kategorije
Jedan od najboljih u povijesti otvorio dušu o drami: Ona mi je spasila život, bez nje bih bio mrtav
U razgovoru s bivšim suigračem Riom Ferdinandom, 39-godišnji Wayne Rooney priznao je da bi njegovo opijanje često otišlo predaleko te je otkrio šokantan detalj da se jednom pojavio na treningu Uniteda nakon što se alkoholizirao puna dva dana.
Livaja se vratio u velikom stilu! Zabio dva gola četvrtoligašu i spriječio senzaciju
Kapetan Hajduka bio je prvo ime gostiju za koje su zabijali još Iker Almena i Dario Melnjak. Za Koprivnicu zabio Mihael Srbljinović, a dugo su imali igrača mane
Poznati nogometaš dočekan žestokim zvižducima i povicima da Izrael ubija: 'Branitelj genocida'
Igrač s 46 nastupa za reprezentaciju Izraela otvoreno je podržavao politiku svoje zemlje u Pojasu Gaze objavljujući komentare na društvenim mrežama.
FOTO Kultni hrvatski stadion izgleda kao poprište horor-filma, bio je najmoderniji u državi
Stadion Kamen Ingrada u Velikoj može se poistovjetiti s usponom i padom jednog kluba, odnosno lokalnog moćnika koji ga je držao
'A što ako se Luka Modrić prehladi?' Odjeknulo upozorenje legende, ovo treba shvatiti ozbiljno
Legendarni talijanski napadač Antonio Cassano uputio je oštro upozorenje upravi i treneru AC Milana, tvrdeći da su nedavni uspjesi kluba isključivo zasluga hrvatskog maestra. Cassano smatra da je momčad postala opasno ovisna o 40-godišnjaku koji je stigao ispuniti dječački san
Slaven Bilić mogao bi dobiti veliku priliku, svi samo čekaju jedan potez Engleza
Prvi je izbor navodno preskup, pa je najveći dioničar West Hama David Sullivan sklon tome da u pomoć pozove Slavena Bilića, ističu britanski mediji.
Igrao je s Modrićem, zarađivao milijune i bio najskuplji na svijetu: 'Danas moram puno raditi kao taksist'
Od ove sezone, bivša zvijezda Real Madrida radi kao stručni komentator za TNT Sports, gdje pokriva utakmice engleske Premier lige i Lige prvaka
Nogometna legenda šokirala svijet na dodjeli zlatne lopte: Pogledajte koga je doveo kao pratnju
Matthäus je zbog privatnog života često punio naslovnice njemački tabloida, ženio se čak pet puta, i to s manekenkama koji su bile dosta mlađe od njega.
Luka Modrić apsolutni je miljenik Milana, naklonila mu se i ikona: 'On svemu daje smisao...'
Nakon sjajnog početka sezone za AC Milan, legendarni veznjak Demetrio Albertini nije štedio riječi hvale za Luku Modrića. U velikom intervjuu za talijanske medije hrvatskog je kapetana usporedio s jednim od najvećih, Andreom Pirlom, istaknuvši njegov nemjerljiv utjecaj na cijelu momčad
Otkriveno što su u Turskoj zamjerili Livakoviću i gdje je puklo: 'Prilično osjetljiv i senzibilan'
Nakon njega turski klub je napustio Jose Mourinho, a Fener je za prvog vratara doveo Edersona. Novinar Senad Ok, koji radi za Miliyet, rekao je da u gigantu vlada pravi kaos.
Hm, opet šablona. Zašto umjesto Lisice nije stavio Stojkovića? Vidjet ćemo da li je utakmica u Splitu bila promišljanje ili slučajnost... Vatreno krštenje Kovačevića i dijela igrača, nek im je sa srećom, trebat će im.