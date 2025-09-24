Naši Portali
DINAMO - FENERBAHČE

UŽIVO Dinamo protiv jakog Fenerbahčea otvara sezonu u Europskoj ligi (0:0)

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
Marko Prpic/PIXSELL
24.09.2025. u 20:55
Utakmicu prvog kola Europske lige između Dinama i turskog Fenerbahčea pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
DINAMO
0-0
FENERBAHČE
Europska liga - 1. kolo, 21.00, Maksimir, Zagreb
IZNENAĐENJE KOVAČEVIĆA

Dakle, u sastavu Dinama ipak jest Sergi Dominguez čija ozljeda na Poljudu ipak nije bila ozbiljnije naravi. No, veće je iznenađenje to što će na lijevom krilu ponovno započeti Arber Hoxha, strijelac iz velikog derbija. Uz njega će u napadu biti Beljo i Lisica. Zajc je dobio prednost ispred Villara, kao i Goda ispred Perez Vinlofa. Na klupi su i Stojković i Bakrar, strijelac poljudske "bombe".

SASTAVI

DINAMO: Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić, Zajc - Lisica, Beljo, Hoxha

FENERBAHČE: Ederson - Soyuncu, Škriniar, Oosterwolde, Brown - Semedo, Asensio - Nene, Szymanski, Akturkoglu - En-Nesyri

LJESTVICA

Evo kako izgleda ljestvica Europske lige. Prvo kolo igra se u srijedu i četvrtak.
 

Tablice omogućuje Sofascore
GDJE GLEDATI?

TV prijenos je na kanalu Arenasport 1. Podsjetimo, Dinamo je preskočio europske kvalifikacije ovoga proljeća jer se po Uefinom renkingu plasirao izravno u skupine EL. Što se koeficijenata tiče, na Dinamo je kvota 3.40, na neodlučen ishod 3.70, a favoriti su Turci s koeficijentom 2.30.

POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi prijatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos utakmice 1. kola Europske lige. Na Maksimir večeras dolazi turski Fenerbahče. Iako u Zagrebu danas nisu Jose Mourinho i naš Dominik Livaković koji su nedavno napustili redove turskog kluba, čeka nas vrlo zanimljiva utakmica. Sve detalje s Maksimira pratite u nastavku.

EJ
ejStef
20:54 24.09.2025.

Hm, opet šablona. Zašto umjesto Lisice nije stavio Stojkovića? Vidjet ćemo da li je utakmica u Splitu bila promišljanje ili slučajnost... Vatreno krštenje Kovačevića i dijela igrača, nek im je sa srećom, trebat će im.

