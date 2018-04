Evo kako je Štimac reagirao na Mamićevu želju da preuzme Dinamo

Nakon Dinamova poraza od Osijeka, Zagrebom je prostrujala informacija kako Zdravko Mamić u pomoć zove – Igora Štimca. Na klupu Dinama!

– Zatečen sam – bila je Štimčeva reakcija, a onda je dodao:

– Između Mamića i mene nema kontakta, pogotovo ne s time u vezi. Znam da me on izuzetno uvažava, međutim za takav potez trebaš biti izuzetno hrabar, odlučan, znati što želiš, a kod njega je uvijek puno kombinatorike.

Biste li prihvatili Mamićevu ponudu?

– Ne odgovaram na hipotetska pitanja. Ja sam čovjek za prave projekte, znam što želim, koliko mogu, a načelno već imam dogovor za novi angažman u sljedećoj sezoni. Inozemni angažman.

Je li Dinamo pravi projekt?

– Dinamo je pravi projekt već mnogo godina, ali okolnosti oko kluba su veliki uteg. Cilj je vratiti publiku tamo gdje joj je mjesto, na tribine, jer bez toga gubi se svaki smisao – ističe Štimac.

Uoči derbija narušen je odnos Torcide i predsjednika Hajduka Kosa. Vaš pogled na tu krizu?

– Klub mora održavati odnose sa sucima, što je legitimno, u granicama prijateljstva, uvažavanja, respekta. Međutim, ako su istiniti navodi iz kluba navijača, onda je netko u suprotnosti s ideologijom navijačkoga puka koji iskazuje animozitet prema sudačkoj organizaciji smatrajući je jednim od najvećih uzroka propadanja hrvatskog nogometa. Ako su pojedinci iz kluba skrenuli sa zacrtanog puta te su počeli sa sucima raditi izvan okvira ovako kako Torcida navodi, onda to zahtijeva odlazak odgovorne osobe – naglašava Štimac.

Ali rekli ste da klub mora održavati odnos sa sucima koji dolaze suditi bijelima?

– Da, ali samo službeno, u okviru koji nalaže pravilnik. I ništa više. Sve više od toga u suprotnosti je s onim što navijači žele. Hajduk je njihov projekt, sami kažu kako je to dugačka cesta i put kojim mogu kročiti samo oni koji će slijediti njihove ideje.

Je li se prvenstvo zakompliciralo?

– Na putu je da se zakomplicira, za potpunu neizvjesnost treba pričekati nedjeljni derbi. No lako je moguće da stvari krenu upravo u tom smjeru, s obzirom na atmosferu u Splitu, na ludilo oko derbija koje je ovdje već počelo, ali i na stanje oko Dinama.

Kako gledate na Jurčevićev rukopis?

– Jurčević je konsolidirao momčad, vidjele su se promjene, velika stvar za Dinamo bio je plasman u finale Kupa, jer da nisu pobijedili Rijeku u polufinalu, bila bi to još jedna izgubljena sezona. No Jurčević, koji je sada pred teškim ispitom, suočen je s istim poteškoćama kao i Mario Cvitanović. Dinamova je momčad igrački slabija od one kojom je primjerice raspolagao Zoran Mamić. I zato je teško nešto prigovoriti Dinamovim trenerima...

Kako gledate na Hajdukovu poziciju?

– Hajduk promatram isključivo kroz Kopića, trenera koji od prvoga dana radi na organizaciji igre, kod kojega se savršeno zna red u momčadi, tko što i kada radi u svakoj liniji. O Kopiću dovoljno govori njegov bodovni učinak koji je najbolji u 1. HNL ovoga proljeća.

Da je imao Ercega i Ohandzu, možda je već mogao biti bliži prvom mjestu?

– S njima dvojicom sigurno bi imao veće izglede za to. Tu je uprava pokazala elementarno nerazumijevanje nogometa, jer prodavanje dvojca koji je zabio 70 posto Hajdukovih golova, kada klub nema financijskih problema, ne znam čime bi se moglo opravdati.

Nije li apsurdno da Kopić još uvijek nema riješen status u Hajduku za sljedeću sezonu?

– Da se Kopić zove Pušnik ili Carrillo, vjerojatno bi već imao četverogodišnji ugovor s debelom odštetnom klauzulom – zaključio je Štimac.