Sada je i službeno! Kinezi grade novi stadion Kantrida

Čelnici HNK Rijeka od svog dolaska u klub najavljuju da je izgradnja nove Kantride jedan od njihovih strateških ciljeva, a ovih dana neke su se stvari po tom pitanju počele događati.

Predsjednik Rijeke Damir Mišković potpisao je u Dubrovniku memorandum o razumijevanju s kineskim ulagačima o izgradnji Kantride.

Memorandum se odnosi na izgradnju novog stadiona Kantrida u Rijeci, hotela i pratećih objekata.

Spora birokracija

Iako iz kluba ne žele otkrivati detalje moguće suradnje, kao ni ime kineske tvrtke koja bi bila investitor.

Cijeli projekt ne bi krenuo od nule jer Damir Mišković je još prije pet godina potrošio oko milijun eura za izradu projektne i ostale dokumentacije. Tada je, naime, imao namjeru povući novac iz fondacije Social Sport, ali svoje je prste u to uvukla spora birokracija i sve je propalo.

No, ako ništa drugo, iz tog je vremena ostao Miškovićev plan koji bi sada mogao dobro poslužiti. On počivao na arhitektonskom rješenju poznatog Talijana Gina Zavanelle koji je, primjerice, projektirao i fenomenalni Juventusov stadion, torinsku Allianz Arenu. Mišković je Kantridu zamišljao kao stadion na kojem bi bilo 10 do 12 tisuća natkrivenih mjesta.

Navijači vezani uz Kantridu

Uz to, u tom projektu bilo bi mnogo komercijalnih sadržaja. Tako bi se, osim samog igrališta, tamo radila i garaža, fan shop, nekoliko ugostiteljskih objekata, kao i hotel sa 120 soba na istočnom dijelu lokacije. Sve bi bilo napravljeno po najvišim standardima i po svim Uefinim kriterijima, što bi značilo da bi i reprezentacija zasigurno češće gostovala u Rijeci.

Procjena investicije prije koju godinu iznosila je oko 50 milijuna eura (25 za stadion i još toliko za komercijalni dio kompleksa), a cijeli projekt trebala bi realizirati tvrtka Stadion Kantrida, s kojom je još 2014. godine sklopljen predugovor o pravu građenja.

Nedavno je sklopljen i aneks toga predugovora kako u njemu ne bi istekli rokovi za njegovu realizaciju. Kada bi se cijeli ovaj posao zaista i dogovorio te kada bi se sve realiziralo kao što je predviđeno, bio bi to prekrasan poklon za sve navijače Rijeke.

Iako je i Rujevica prilično lijepa, navijači Rijeke prilično su sentimentalno vezani za Kantridu koja je slovila za jedan od najosebujnijih stadiona svijeta.

