Spasitelj ili superzlikovac, Trumpov bogataš juri zaradu: 'Ovo je najveća prilika od raspada Sovjetskog saveza'

Američki energetski poduzetnik Harry Sargeant III mogao bi postati jedan od najvećih dobitnika nove američke politike prema Venezueli. Nakon političkog preokreta i smjene dugogodišnjeg predsjednika Nicolása Madura, Washington nastoji ponovno pokrenuti venezuelansku naftnu industriju, a Sargeant se već pozicionirao kao jedan od ključnih američkih poslovnih aktera spremnih na povratak na to tržište.

Prema pisanju The Wall Street Journal, riječ je o poduzetniku koji godinama održava bliske veze i s američkim republikanskim vrhom i s vlastima u Caracasu. Sargeant je desetljećima poslovno prisutan u Venezueli te je razvio odnos s bivšim predsjednikom Nicolás Maduro, ali je istodobno zagovarao odlučniji pristup Washingtona prema toj zemlji kako bi se omogućio povratak američkih kompanija. Nakon uklanjanja Madura s vlasti i njegovog suočavanja s optužbama u Sjedinjenim Državama, američka administracija najavila je planove za revitalizaciju venezuelanske naftne proizvodnje. Cilj je stabilizirati gospodarstvo koje je godinama u dubokoj krizi te smanjiti migracijski pritisak izazvan ekonomskim kolapsom.

Sargeant u toj situaciji vidi iznimnu poslovnu priliku. Povezan je s projektima koji uključuju razvoj više naftnih polja s potencijalom znatnog povećanja proizvodnje, obnovu najveće venezuelanske rafinerije Amuay te projekte iskorištavanja prirodnog plina koji se godinama spaljivao zbog nedostatka infrastrukture. Smatra da bi američki povratak na to tržište mogao osigurati veću energetsku sigurnost za SAD i stabilnije cijene goriva.

Unatoč optimističnim procjenama pojedinih investitora, mnoge velike američke energetske kompanije i dalje su oprezne. Sankcije uvedene prethodnih godina stvorile su složen pravni okvir, a politička stabilnost Venezuele još nije zajamčena. Bez jasnih pravila i dugoročnih jamstava, dio poslovne zajednice smatra ulaganja prerizičnima.

Sargeant je ujedno i kontroverzna figura. U prošlosti se suočavao s optužbama vezanima uz poslovanje u Iraku, iako je u konačnici oslobođen odgovornosti. Njegova obiteljska tvrtka također je bila predmet nagodbe zbog podmićivanja stranih dužnosnika u Južnoj Americi. Osim toga, poznat je kao dugogodišnji financijski podupiratelj Republikanske stranke i političkih kandidata bliskih Donaldu Trumpu. Dio venezuelanske oporbe kritizira ga zbog suradnje s bivšim režimom i smatra da je poslovne interese stavljao ispred demokratskih načela. S druge strane, Sargeant godinama zagovara pragmatičan pristup – suradnju s onima koji drže stvarnu moć kako bi se pokrenula ekonomija i otvorio prostor za američke investicije.

Iako novi politički smjer otvara prostor za potencijalno velike zarade, situacija u Venezueli i dalje je složena. Sankcije se postupno preispituju, ali pravni i politički rizici ostaju. Koliko će američke kompanije biti spremne brzo reagirati ovisit će o stabilnosti tranzicije i jasnim pravilima za strane ulagače. Za Sargeanta, koji je u Venezueli prisutan još od kasnih 1980-ih, ovo je trenutak koji bi mogao zaokružiti dugogodišnju strategiju. Hoće li ta strategija rezultirati velikim poslovnim uspjehom ili će politička neizvjesnost ponovno usporiti planove, pokazat će razvoj odnosa između Washingtona i Caracasa u narednim mjesecima.