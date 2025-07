Evo gdje večeras možete pogledati europski dvoboj Varaždina i Santa Clare

Ovo je momčad Varaždina koja je 28. srpnja 2011. godine odigrala posljednju europsku utakmicu ovoga kluba, protiv Dinama u Bukureštu (2:2), i ispala jer je u Varaždinu bilo 2:1 za Rumunje: Krklec, Tkalčić, Gluhak, Sušac, Šimek (od 9. Lončar), Aganović (od 82. Grgec), Brlečić, Sačer (od 74. Trojak), Glavina, Golubar, Vugrinec. Trener Varaždinaca u toj utakmici bio je Samir Toplak, a zanimljivost je kako je u prvoj utakmici s Rumunjima nastupio i današnji strateg Varaždina Nikola Šafarić. Na kraju te sezone Varaždin je bio posljednjeplasiran u ligi, sa samo osam bodova.

– Klub je već tog ljeta bio u kolapsu, bili su to njegovi zadnji trzaji. Dosta igrača bilo je napustilo klub zbog besparice, pa smo za utakmice s Rumunjima jedva skupili 17-18 igrača. Bili su to baš teški trenuci za klub, ali smo skupo prodali kožu – prisjetio se Samir Toplak.

Povod ovoj priči novi je izlazak Varaždina u Europu, susreti s portugalskom Santa Clarom u 2. kvalifikacijskom kolu Konferencijske lige. Dvoboj je ovo četvrtoplasirane momčadi hrvatskog i petoplasirane momčadi portugalskog prvenstva. Varaždin ima tržišnu vrijednost 10,98, a Santa Clara čak 35,6 milijuna eura (izvor: Transfermarkt). Hoće li biti na utakmici u Varaždinu, pitali smo Toplaka.

– Bit ću na utakmici Varaždin – Santa Clara i kao Varaždinac jako joj se veselim. Naime, žao mi je što se u prošloj sezoni u medijima premalo pisalo o Varaždinu, a o Slaven Belupu i Istri 1961 puno više, kao oni su super, a Varaždin je za mene bio najveće iznenađenje. On je oba kluba nadmašio iako je imao puno manji budžet. Varaždin je zaista lijepa nogometna priča, Varaždin je pravi nogometni grad, i taj klub zaslužuje puno više respekta. Jer, Varaždin ima prosječnu momčad, bez velikih zvijezda, a djelovali su kao prava momčad, teško ih je bilo pobijediti. Da, i oni su teško pobjeđivali, ali su imali glavu i rep – kaže Toplak.

Nikola Šafarić je među ostalim i vaš učenik?

– Da, igrao je kod mene i u Varaždinu, i u zaprešićkom Interu. Šafarić kao trener ima gard, dobro se uklopio s tim dečkima, i očito je da ga slijede. Varaždin je u ovom prijelaznom roku dobio dvojicu zanimljivih igrača, Mamuta i Bočkaja, koji već imaju solidno iskustvo. To su igrači koji svojim individualnim sposobnostima mogu rješavati utakmice. Pero bi konačno mogao u klubu u kojem nema puno pritiska igrati dobar nogomet jer on je igrač znalac, igrač poteza, igrač dobrog centaršuta i slobodnog udarca. Opusti li se Pero ponovno, otpusti li sve svoje kočnice, a valjda se sada stabilizirao i u glavi, bit će pojačanje za Varaždin.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Varaždin protiv Santa Clare nema imperativ prolaska. Je li to u startu olakšavajuća okolnost za Šafarićevu momčad?

– Portugalci će sigurno dati igrati, a Varaždin to voli. Da, vole to i Portugalci, momčad koja ima i Južnoamerikance, vjerojatno teži igri. I sigurno su vrijedni respekta ako su bili petoplasirani u ligi u kojoj su Sporting, Benfica i Porto. A čim se možeš nadigravati, to Varaždinu odgovara. Za mene je dobro što se prva utakmica igra u Varaždinu; Varaždinci su dobro igrali pripremne utakmice i pred svojom publikom mogli bi čak i pobijediti Portugalce. I onda je u uzvratu sve moguće – istaknuo je Toplak.

Zanimljivost je kako Santa Clara ima dvojicu nogometaša s tržišnom vrijednošću od po pet milijuna eura, obojica su Brazilci: lijevoga beka MT-a, punog imena Matheus Nunes Fagundes de Araújo, te desnokrilnog napadača Gabriela Silvu. Santa Clara odigrala je tri pripremne utakmice, u njima je pobijedila dva engleska kluba, Middlesbrough s 1:0 i Wolverhampton s 2:1, te remizirala s portugalskim Farenseom 1:1.

Varaždin je u posljednjoj pripremnoj utakmici u Varaždinu, protiv ukrajinske Zorje (2:1), igrao u sastavu: Zelenika – Jovanov, Barać, Ba, Boršić – Belcar, Marina, Duvnjak – Vuk, Mamut, Bočkaj. Protiv Santa Clare Varaždin će biti oslabljen neigranjem ozlijeđenih Mamića i Maglice. Portugalski klub na kladionici je favorit protiv Varaždinaca: pobjeda domaćina ima koeficijent 3,30, remi je 3,20, a pobjeda Portugalaca 2,15. Prijenos utakmice bit će na kanalu MAXSport 1.