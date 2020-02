Evo gdje je danas čovjek koji je prije 40 godina digao Jugoslaviju na noge

Vjerovali ili ne, prošlo je već 40 godina otkako je Slovenac Bojan Križaj ostvario prvu pobjedu u Svjetskome kupu, čime je ostvario tada najveći skijaški uspjeh u pokojnoj državi.

Križaj je tog 20. siječnja u slalomu u Wengenu za 17 stotinki nadmašio velikoga rivala Ingemara Stenmarka, dok je treće mjesto pripalo Paulu Frommeltu (+0,54).

Njegov je trijumf izazvao totalnu euforiju na ulicama brojnih gradova, a Križaj je do kraja vrlo bogate 12-godišnje karijere nanizao još sedam trijumfa u Svjetskom kupu, ali i 1986./1987. osvojio slalomski globus.

Križaju je kao vrsnom reprezentativcu tada pripala i čast da u ime sportaša položi prisegu tijekom otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu (bilo je to 8. veljače 1984. godine), međutim do medalje ipak nije stigao.

U slalomu je bio sedmi, u veleslalomu deveti, ali je stvar spasio Jure Franko. Skijaš rođen u Novog Gorici u veleslalomu je u cilj stigao kao drugi, te je tako Jugoslaviji donio prvu skijašku medalju na Zimskim olimpijskim igrama.

Bilo kako bilo, Križaj se nije dao obeshrabriti te je, kao što smo već spomenuli, koju godinu kasnije osvojio slalomski globus, čime je te sezone spriječio izvanrednog Švicarca Pirmina Zurbriggena da uzme apsolutno sve.

Karijeru je zaključio 1988. u austrijskom Saalbahu, a potom se odao biznisu.

Uvozio je jedno austrijsko pivo, radio kao savjetnik za skijaške proizvode Elana, međutim u uspinjanje u poslovnom svijetu nije mu išlo ni izbliza tako uspješno kao jurnjava niz strmine.

Slovenski mediji su prije dvije godine izvijestili da je nagomilao dug u iznosu od gotovo milijun eura, zbog čega je sud u Kopru dao na dražbu dio njegove imovine.

Tvrtka Sortitus u Hrvatskoj mu je također propala (bila je registrirana za savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem), a bolje sreće nije imao ni sa stočnim kompleksom nadomak Kopra.

Kasnije je partnerima planirao izgradnju toplane na biomasu u Slavonskom Brodu, međutim ni projekt vrijedan 40 milijuna eura nije zaživio.

Ipak, upustio se u nove izazove, pa je tako portal Slovenske novice u lipnju donio informaciju da je Križaj strast pronašao u golfu i da je postao promotor, da se pridružio Gašperu Vinčecu na jedrilici Way of Life, ali i da je nove poslovne podvige potražio na području zelene energije. Uz to je i jedan od suvlasnika hotela na Jahorini.

Pobjede Bojana Križaja u Svjetskom kupu (redom su u pitanju slalomi)

Wengen 1980. i 1981.

Kranjska Gora 1982. i 1986.

Markstein 1983.

Madonna di Campiglio 1985.

Bromont 1986.

Kitzbühel 1987.