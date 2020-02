Ispunilo se proročanstvo Gorana Ivaniševića: Pokazao jednu stvar i sve predvidio

Bivši trener Jugoplastike Božo Maljković ispričao je kako ga mu je obitelj Ivanišević svojedobno u Splitu ispričala da u Beogradu postoji jedan dječak koji će postati najbolji na svijetu. Taj je dječak bio Novak Đoković.

- Bio sam u Splitu, poslom, kao bivši trener Jugoplastike, a vrijeme sam provodio i na teniskim terenima. Jednom prilikom dolazim tamo, sjedi šareno društvo, veliki igrači Hajduka Šurjak, Buljan, Džoni, košarkaši Jerkov i Šolman, tajnik Jugoplastike Bilić, Ivanišević otac i sin - rekao je Maljković za medije iz Srbije te dodao:

- I ja pitam: 'Je li Splićani, što ima novo?' I kaže mi Srđan: 'Ima novo, vi u Beogradu imate jednog 'mulca', bit će broj 1.' To mi kaže Srđan, a ja pitam Gorana, koji je inače dolazio i kod mene u Barcelonu kad je putovao, je li to točno. Goran mi potvrdi. Pitam Gorana što taj klinac ima drugačije od drugih, a on mi samo pokaže na glavu.

Maljković je impresioniran Đokovićem.

- Jeste li ga ikad uhvatili u tužnim ili sretnim trenucima da pogriješi? Stariji čovjek od njega bi pogriješio, dao bi nekad neku nerezonsku izjavu. On nikada. Sve što je rekao je fantastično i može ući u udžbenike kako se ponaša vrhunski čovjek i sportaš.

A Goran Ivanišević danas je u stožeru Novaka Đokovića koji je prvi tenisač svijeta i želi postati igrač s najviše osvojenih Grand Slam turnira. Ima ih 17, a ispred njega su Rafael Nadal (19) i Roger Federer (20).

>> Pogledajte i kako je Ivanišević objasnio da Amerikanac ne može trenirati Balkanca