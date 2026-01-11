Naši Portali
IMA DRUGE OBVEZE

Mikić preuranjeno napušta pripreme Dinama: Zna se i zašto

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
11.01.2026.
u 16:39

Juniore Dinama očekuje utakmica četvrtog kola Premier League International Cupa.

Dinamo bi uskoro trebao potvrditi dolazak desnog beka Vukovara Paula Tabinasa. Plavi su ga prvotno htjeli dovesti na ljeto kada mu istječe ugovor s hrvatskim prvoligašem, ali kako još nema naznaka kada bi se Moris Valinčić trebao vratiti na teren, Dinamo je odlučio platiti odštetu za 23-godišnjeg Filipinca.

Popunjava se tako pozicija desnog beka koju su u odsustsvu Valinčića pokrivali Mateo Lisica, Kevin Teophile-Catherine i (najbolje od svih) Noa Mikić. Sada se postavlja pitanje što će biti s 18-godišnjim desnim bekom plavih. Neki smatraju kako će ga se vratiti u juniorsku momčad, što ostaje za vidjeti, ali jedino je poznato kako će Mikić u ponedjeljak (ranije od ostalih) napustiti pripreme Dinama u Čatežu.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

Razlog nije nikakva ozljeda, već će Mikić s juniorima otputovati na utakmicu četvrtog kola Premier League Internation Cupa. Riječ je o jednom od najprestižnijih natjecanja na svijetu u juniorskoj konkurenciji, a mlada momčad koju vodi Jerko Leko želi nastaviti s odličnim početkom natjecanja. U prva tri kola ostvarili su tri pobjede: 1:0 protiv Nottinghma Foresta, 2:1 protiv Chelseaja i 3:0 protiv Newcastlea.

Sljedeći protivnik bit će im vršnjaci iz Brightona, a ta utakmica na rasporedu je 20. siječnja pa će Mikić imati dovoljno vremena za uigravanje s juniorima. Zajedno s njim put Zagreba će i Tai Žnuderl, Sven Šunta, Krešimir Radoš, Anđelo Šutalo i Patrik Horvat.
Premier League International Cup Noa Mikić Dinamo

