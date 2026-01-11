Mikić preuranjeno napušta pripreme Dinama: Zna se i zašto

Dinamo bi uskoro trebao potvrditi dolazak desnog beka Vukovara Paula Tabinasa. Plavi su ga prvotno htjeli dovesti na ljeto kada mu istječe ugovor s hrvatskim prvoligašem, ali kako još nema naznaka kada bi se Moris Valinčić trebao vratiti na teren, Dinamo je odlučio platiti odštetu za 23-godišnjeg Filipinca.

Popunjava se tako pozicija desnog beka koju su u odsustsvu Valinčića pokrivali Mateo Lisica, Kevin Teophile-Catherine i (najbolje od svih) Noa Mikić. Sada se postavlja pitanje što će biti s 18-godišnjim desnim bekom plavih. Neki smatraju kako će ga se vratiti u juniorsku momčad, što ostaje za vidjeti, ali jedino je poznato kako će Mikić u ponedjeljak (ranije od ostalih) napustiti pripreme Dinama u Čatežu.

Razlog nije nikakva ozljeda, već će Mikić s juniorima otputovati na utakmicu četvrtog kola Premier League Internation Cupa. Riječ je o jednom od najprestižnijih natjecanja na svijetu u juniorskoj konkurenciji, a mlada momčad koju vodi Jerko Leko želi nastaviti s odličnim početkom natjecanja. U prva tri kola ostvarili su tri pobjede: 1:0 protiv Nottinghma Foresta, 2:1 protiv Chelseaja i 3:0 protiv Newcastlea.

Sljedeći protivnik bit će im vršnjaci iz Brightona, a ta utakmica na rasporedu je 20. siječnja pa će Mikić imati dovoljno vremena za uigravanje s juniorima. Zajedno s njim put Zagreba će i Tai Žnuderl, Sven Šunta, Krešimir Radoš, Anđelo Šutalo i Patrik Horvat.