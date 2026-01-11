Naši Portali
ABA LIGA

Debakl hrvatskog prvaka na domaćem terenu: Budućnost protutnjala Zadrom

Zadar: Zadar i Budućnost odigrali utakmicu 14. kola AdmiralBet ABA lige
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
11.01.2026.
u 22:32

Zadar je sada na omjeru pbojeda i poraza 4-9, dok je Budućnost na 10-2

Košarkaši Zadra u susretu su 14. kola skupine B regionalne ABA lige izgubili na svom terenu od Budućnosti sa 66-87 (16-21, 13-17, 25-24, 12-25).

Lovro Mazalin je sa 14 koševa bio najefikasniji kod Zadra, dok je Yogi Ferrell predvodio Budućnost sa 16 poena.

Gosti iz Podgorice nakon manje od minute i pol igre stekli su prednost 13-0 te ju nisu ispuštali do kraja dvoboja iako se Zadar u nekoliko navrata uspijevao primaknuti na vrlo malu razliku.

Zadar je sada na omjeru pbojeda i poraza 4-9, dok je Budućnost na 10-2.
ABA liga KK Budućnost KK Zadar

