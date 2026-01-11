Debakl hrvatskog prvaka na domaćem terenu: Budućnost protutnjala Zadrom

Košarkaši Zadra u susretu su 14. kola skupine B regionalne ABA lige izgubili na svom terenu od Budućnosti sa 66-87 (16-21, 13-17, 25-24, 12-25).

Lovro Mazalin je sa 14 koševa bio najefikasniji kod Zadra, dok je Yogi Ferrell predvodio Budućnost sa 16 poena.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Gosti iz Podgorice nakon manje od minute i pol igre stekli su prednost 13-0 te ju nisu ispuštali do kraja dvoboja iako se Zadar u nekoliko navrata uspijevao primaknuti na vrlo malu razliku.

Zadar je sada na omjeru pbojeda i poraza 4-9, dok je Budućnost na 10-2.