Debakl hrvatskog prvaka na domaćem terenu: Budućnost protutnjala Zadrom

Košarkaši Zadra u susretu su 14. kola skupine B regionalne ABA lige izgubili na svom terenu od Budućnosti sa 66-87 (16-21, 13-17, 25-24, 12-25).
Lovro Mazalin je sa 14 koševa bio najefikasniji kod Zadra, dok je Yogi Ferrell predvodio Budućnost sa 16 poena.
Gosti iz Podgorice nakon manje od minute i pol igre stekli su prednost 13-0 te ju nisu ispuštali do kraja dvoboja iako se Zadar u nekoliko navrata uspijevao primaknuti na vrlo malu razliku.
Zadar je sada na omjeru pbojeda i poraza 4-9, dok je Budućnost na 10-2.
