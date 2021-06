Eriksenu stigla poruka iz Intera: 'Očekujemo te na pripremama 8. srpnja!'

Christian Eriksen oporavlja se okružen obitelji nakon teške operacije i uživa u potpori ljudi diljem svijeta. Ali i svog kluba - milanskog Intera.

Naime, nogometaša koji se srušio tijekom utakmice Danske i Finske pa ga je trebalo oživljavati, Inter poziva na pripreme 8. srpnja.

- Očekujemo te!

Foto: DANISH FOOTBALL ASSOCIATION/REUTERS/PIXSELL Danish footballer Christian Eriksen gives a thumbs-up at Rigshospitalet, where he is treated after he collapsed during a UEFA Euro 2020 game on Saturday, in Copenhagen, Denmark.

Te riječi su znak poštovanja i dokaz da u Interu ne misle odustati od Eriksena. Činjenica je da karijeru više neće moći nastaviti, ali je i činjenica da iza sebe ima ne samo obitelj, prijatelje, navijače i reprezentaciju, već i prvaka Italije.

Sasvim sigurno, bit će mu ponuđena neka od pozicija u klubu vrlo brzo.