Potop bijelih, heroj Malenica! Goropadni vratar bijelo-plavih utjerao je strah u kosti Splićanima

Kada se ne igra ni za što – što se u ovom slučaju odnosi na Hajduk, kada je momčad lišena natjecateljskog naboja, k tome i bez najboljeg igrača Livaje, onda se i ne može ni očekivati ništa drugo nego – potop.

Odnosno – da ne uvrijedimo hrabre, žustre, borbene Osječane – ova je njihova pobjeda kristalno čista, sudbinski golema i zaslužena. Osijek je na Poljud došao s čak 29 bodova manje od svog domaćina, a i takav suparnik očito je u ovom trenutku za Hajduk prejak.

Bila je ovo po intenzitetu u prvom poluvremenu Hajdukova izvedba upravo po inicijalnoj dijagnozi njegovog sportskog direktora Roberta Grafa – na razini druge poljske lige (u kojoj je on dobio otkaz). Izvedba s pristupom kao u prijateljskoj utakmici, bez ikakve živahnosti, naboja, strasti, pa onda i bez maštovitosti i ubojitosti – apsolutno nedostojna Hajduka i njegove publike.

Tek u drugom poluvremenu, tek nakon što je Osijek postigao pogodak, igrači Hajduka prenuli su se iz sna. Proradio je dišpet, razigrao se Pukštas, Osijek je u nekoliko situacija bio na konopcima, ali imao je hobotnicu na vratima Marka Malenicu. Njegovo splitsko herojstvo jedna je od najupečatljivijih vratarskih izvedbi ove sezone u HNL-u. Toliko je Malenica bio goropadan da je utjerao strah u kosti i izvođaču kaznenog udarca Šegi – koljena su zaklecala u 83. minuti, pogodio je vratnicu.

Ovaj Hajdukov kiks posljedica je naravno poražavajuće činjenice kako se bijeli još od prve polovice ožujka više ne natječu ni za što. Zasluga je to urugvajskog mislioca, trenera Gonzala Garcije, čiji je rezultat u prvoj sezoni na klupi bijelih potpuni podbačaj. Za kojega očito nitko neće odgovarati.

Garcia će se kao i svaki neuspješni trener naravno sakriti iza svoje statistike koja kaže kako je Urugvajac nakon 31 kola osvojio šest bodova više od prošlosezonskog gubitnika Gattusa (60-56), kako ima tri pobjede više od Talijana (18-15) i kako je njegov Hajduk postigao više pogodaka (51-44). A što mu to sve vrijedi kada se Garcijin Hajduk odavno oprostio s trofejima, i k tome nije u stanju nadigrati suparnika koji je još uvijek u borbi za ostanak.

U skladu s Hajdukovim rezultatima bio je i posjet na Poljudu na utakmici protiv Osijeka, „samo” 10.154 gledatelja, više nego dvostruko manje od prosjeka na domaćim utakmicama bijelih ove sezone (21.489).