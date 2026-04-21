Turudić: Tvrdnje da je Hrvatska pustila Pavleka da ode iz Turske su bolesne i prilično glupe insinuacije

Nakon što je odbjegli direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek zakukao najveću sportsku aferu otkao je Hrvatska samostalna, i nakon što su se pojavile sumnje i u časno poslovanje još nekih nacionalnih sportskih saveza (džudo, odbojka, ronjenje šah), po drugi po se oglasio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

Evo kako je Turudić odgovarao na pitanja RTL-ove Ivane Ivande Rožić.

- Državno odvjetništvo postupa na temelju kaznenih prijava ali i temeljem medijskih napisa i provjeravamo stvari.

Svaki dan se u medijima nađe neki novi nacionalni sportski savez. Kako se to vama čini?

- Sada je to trend. Događaju se kaznene prijave, mediji pišu o tome i mi reagiramo na svaku kaznenu prijavu, na svaki medijski istup i provjeravamo. Nakon provjere odlučujemo hoćemo li procesuirati pojedinu prijavu ili ne, donoseći meritorne državno odvjetničke odluke.

Danas se spominje i Hrvatski šahovski savez. Koliko su ozbiljne te optužbe podnesene u kaznenoj prijavi protiv šahovskog velemajstora Alojzija Jankovića?

- Ja sam to danas saznao iz novina. Mi ćemo to isto tako provjeriti. Naložit ćemo provođenje izvida. Zatražit ćemo potrebnu dokumentaciju s čime najčešće i počinjemo i onda postupamo dalje.

Danas svi političari, gotovo u isti glas, kažu neka policija i Državno odvjetništvo pročešljaju sve nacionalne saveze. Što im vi na to kažete?

- To godi, to je dobra stvar. Pokazuje se da je ugled DORH-a sve veći i veći. Čak i oni najveći kritičari, koji često napadaju "ad hominem", obraćaju nam se dnevno. Oni nude suradnju, nude informacije što mi objeručke prihvaćamo. To više nisu one kaznene prijave koje smo mi zvali "Dragi Uskoče" ili "Dragi Lastane", ako se sjećate časopisa Modra Lasta, već su to često utemeljene kaznene prijave koje upućuju na daljnji rad. Neka to rade, nama to odgovara.

Kakav je vaš stav o gradonačelniku Oroslavlja koji je, kako neki kažu, preuzeo posao tužitelja?

- Znam da se preziva Šimunić, znam za njega. Nije preuzeo posao tužitelja no ja pozdravljam njegovu građansku inicijativu i njegove reakcije koje su gotovo svakodnevne i koju mi pažljivo ispitamo.

Zanimljiv je obrazac ponašanja po tim savezima. Gotovo svi su funkcionirali na identičan način, uvijek je tu neka treća tvrtka preko koje se izvlačio novac.

- Nije to naročito maštovito ali treba napomenuti da je kazneno pravo "ultima ratio", krajnje sredstvo. Ima tu puno posla prije kaznenih postupanja i procesuiranja. Bilo bi dobro da se pročešljaju svi zakoni, svi podzakonski akti, svi statuti i pravilnici jer to je nedna neuređena šuma koja omogućuje da se takve stvari događaju.

Svaki dan vidimo i čujemo da je Uskok upao ovdje ili ondje. Čini se da ljudi uopće ne razumiju što su izvidi i koliko oni smiju trajati?

- Da, često su tijela kaznenog progona odavala takav dojam po onim iznošenjima velikih kompjutora, bezveze, pa su ljudi na osnovu toga zaključivali. Najčešće, u 90 posto slučajeva, to je obično traženje dokumentacije. To se pošalje teklić ili se pošalje dopis i nakon toga u medijima osvane bombastičan naslov da je Uskok upao u neku instituciju. Najčešće tome nije tako.

Moraju li institucije uopće znati da se nad njima provode izvidi?

- Sadržaj dokazne radnje je zaštićen člankom 307 A Kaznenog zakona ali ako vi pošaljete zahtjev onda oni znaju. Naravno da ih nećemo obavijestiti ako se protiv njih provode posebne dokazne radnje, to je tajno praćenje, snimanje.

Kako Hrvatska lutrija ili Hrvatski olimpijski odbor mogu biti sigurni da se nad njima ne provode iste radnje? Može li netko biti siguran da se protiv njega ne provode izvidi?

- Naravno da ne može.

Koliko često imate situacije da od izvida ne nastane istraga?

- Vrlo često. Izvid treba prevesti sa riječju provjera. Izviđa se.

Što je s Vedranom Pavlekom?

- Drago mi je da ste to pitali. Država Hrvatska je učinila sve što je trebala, što joj nalaže zakon i međunarodni propisi. Mi smo izdali međunarodnu tjeralicu i zatražili izručenje. Ono ide ekpresno jedino u slučaju onoga koji pristane da bude izručen. U slučaju da tome nije tako on ima niz pravnih sredstava.

Neki kažu da ga je Hrvatska namjerno pustila da ode iz Turske?

- Interpol ima 196 članica, Hrvatska je izdala tjeralicu koju je Interpol objavio, onda bi Hrvatska trebala svakoj od 196 svjetskih zemalja reći "ma mi smo se šalili". Osim što su bolesne to su i prilično glupe insinuacije.

Zna li Hrvatska gdje se on nalazi? Je li on još uvijek u Kazahstanu?

- Zna Hrvatska gdje se on nalazi?

- Zna Hrvatska gdje se on nalazi no nisam spreman to podijeliti s vama. Sve se odvija po redovnom tijeku stvari. Nama je jako važna da smo mi izvršili određene dokazne radnje, da smo pribavili određenu dokumentaciju i mobilne uređaje odnosno dokaznu građu.

Je li to stiglo?

- Reći ću da je to na putu.