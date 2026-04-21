POTOP SPLIĆANA

Bivši kapetan Hajduka žestoko kritizirao bijele, nije imao milosti prema svom klubu

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a
Pogodak odluke zabio je Vladan Bubanja u 56. minuti. Hajduk je u 82. minuti mogao izjednačiti, no Michele Šego nije realizirao jedanaesterac, pogodio je vratnicu. Bio je to četvrti međusobni ogled ova dva kluba ove sezone, a prve tri utakmice s identičnih 2-0 dobio je Hajduk

U susretu 31. kola hrvatskog prvenstva, nogometaši Osijeka su na Poljudu pobijedili Hajduk sa 1-0 osvojivši iznimno važne bodove u borbi za prvoligaški spas.

Pogodak odluke zabio je Vladan Bubanja u 56. minuti. Hajduk je u 82. minuti mogao izjednačiti, no Michele Šego nije realizirao jedanaesterac, pogodio je vratnicu. Bio je to četvrti međusobni ogled ova dva kluba ove sezone, a prve tri utakmice s identičnih 2-0 dobio je Hajduk.

Stručni komentator MAXSporta Hrvoje Vejić nakon utakmice nije štedio igrače Hajduka.

- Hajduk je odigrao jako lošu utakmicu. I ovom utakmicom, kao i onom protiv Slavena u Koprivnici, srušili su teoriju da igraju bolje kada nema rezultatskog pritiska - izjavio je. 

Dodao je kako može razumjeti određeni pad motivacije u situaciji kada utakmica nema rezultatski imperativ, ali je jasno naglasio da to ne smije biti opravdanje.

- Razumijem da se teško motivirati kada nema pritiska rezultata, ali ovi igrači su profesionalci. Morali su pokazati puno više odgovornosti prema navijačima koji su ih došli bodriti. Mislim da je teško izdvojiti nekog igrača Hajduka za kojeg možemo reći da je večeras dao sve od sebe - smatra Vejić. 

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Potop bijelih, heroj Malenica! Goropadni vratar bijelo-plavih utjerao je strah u kosti Splićanima

Bila je ovo po intenzitetu u prvom poluvremenu Hajdukova izvedba upravo po inicijalnoj dijagnozi njegovog sportskog direktora Roberta Grafa – na razini druge poljske lige (u kojoj je on dobio otkaz). Izvedba s pristupom kao u prijateljskoj utakmici, bez ikakve živahnosti, naboja, strasti, pa onda i bez maštovitosti i ubojitosti – apsolutno nedostojna Hajduka i njegove publike

