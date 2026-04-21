Bivši kapetan Hajduka žestoko kritizirao bijele, nije imao milosti prema svom klubu

U susretu 31. kola hrvatskog prvenstva, nogometaši Osijeka su na Poljudu pobijedili Hajduk sa 1-0 osvojivši iznimno važne bodove u borbi za prvoligaški spas.

Pogodak odluke zabio je Vladan Bubanja u 56. minuti. Hajduk je u 82. minuti mogao izjednačiti, no Michele Šego nije realizirao jedanaesterac, pogodio je vratnicu. Bio je to četvrti međusobni ogled ova dva kluba ove sezone, a prve tri utakmice s identičnih 2-0 dobio je Hajduk.

Stručni komentator MAXSporta Hrvoje Vejić nakon utakmice nije štedio igrače Hajduka.

- Hajduk je odigrao jako lošu utakmicu. I ovom utakmicom, kao i onom protiv Slavena u Koprivnici, srušili su teoriju da igraju bolje kada nema rezultatskog pritiska - izjavio je.

Dodao je kako može razumjeti određeni pad motivacije u situaciji kada utakmica nema rezultatski imperativ, ali je jasno naglasio da to ne smije biti opravdanje.

- Razumijem da se teško motivirati kada nema pritiska rezultata, ali ovi igrači su profesionalci. Morali su pokazati puno više odgovornosti prema navijačima koji su ih došli bodriti. Mislim da je teško izdvojiti nekog igrača Hajduka za kojeg možemo reći da je večeras dao sve od sebe - smatra Vejić.