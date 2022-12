Englezi nakon Oršićevog gola izmislili novu riječ

Hrvatska je ponovno pokazala da ima karakter i neiscrpnu snagu jer odigrala je sedmu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u Kataru i kada igrači kažu da nisu umorni, to ne može biti istina. No, stisnuli su zube i odigrali svoje, neki su s terena otišli u suzama jer nisu mogli dovršiti utakmicu, ali zajedno su napravili velike stvari. Pa Hrvatska je svladala Maroko s 2:1 i osvojila broncu na SP-u. A koliko je to velika stvar govori podatak da su vatreni u svom šestom nastupu na svjetskim prvenstvima treći put uzeli medalju, pri čemu drugu broncu. Prije ove katarske, bili su drugi (2018.) i treći (1998.).

A o tom sjajnom uspjehu države koja ima manje od četiri milijuna stanovnika pišu i svjetski mediji.

- Hrvatska, drugoplasirana prije četiri godine, zacementirala je treće mjesto. Međutim, Maroko može biti nevjerojatno ponosan na svoj plasman na četvrto mjesto - navodi britanski BBC, dok španjolska Marca piše sljedeće:

- Nakon trećeg mjesta u Francuskoj '98. i drugog u Rusiji prije četiri godine, Hrvatska ponovo na postolju Svjetskog prvenstva na oproštaju neponovljive generacije s Modrićem na čelu.

Kapetana Luku Modrića spomenuo je i brazilski O Globo.

- Hrvatska je jednom od najboljih igrača svijeta u proteklom desetljeću priredila oproštaj dostojan Svjetskog prvenstva. Luka Modrić, doprvak iz 2018. godine, završio je treći četiri godine kasnije.

Mediji iz susjedstva ovako su pisali o uspjehu Hrvatske:

- Svijet je vidio zašto su Vatreni! Maroku povijest bez nagrade, Oršić poslao Hrvatsku na postolje - piše srpski Blic o novoj bronci, dok Kurir donosi:

- Marokanci nisu uspjeli napraviti novu senzaciju! Vatreni slavili u spektakularnom meču, treće mjesto na Mundijalu pripada Hrvatskoj.

U Bosni i Hercegovini Klix donosi:

- Hrvati osvojili treće mjesto na Svjetskom prvenstvu i potvrdili da su nogometna velesila.

Slovenski Sportal je objavio:

- Eurogol Oršića i Hrvatska ima treću medalju sa Svjetskih prvenstava.

Delo piše sljedeće uz komentar kako je Hrvatska slavila u vrlo uzbudljivom "malom" finalu.

- Hrvatska nakon 24 godine opet osvojila broncu.

Legendarni njemački napadač Jürgen Klinsmann kao komentator BBC-ja je ustvrdio sljedeće:

- Dres im predstavlja sve, a njihovoj "gladi" nema kraja.

Engleski mediji pišu o Mislavu Oršiću koji je zabio spektakularan pogodak. Ofenzivac Dinama ne tako davno bio je blizu prelaska u Burnley, no plavi su na kraju stopirali transfer. Daily Mail divi se sjajnom golu, dok je tabloid The Sun zbog Oršića izmislio novu riječ.

The Sun je Oršića u naslovu opisao kao "Or-some". To je kombinacija Oršićeva prezimena (Or) te engleske riječi "awesome" što u prijevodi znači fenomenalan.