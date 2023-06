Engleski izbornik ukazao na veliki problem: 'Uvijek koristim Modrića za primjer, to je bizarno'

Engleska nogometna reprezentacija uvjerljivo je odradila lipanjski ciklus u sklopu kvalifikacija za europsko prvenstvo 2024. godine u Njemačkoj. Imali su dva lakša protivnika u vidu Malte i Sjeverne Makedonije, no dio medija pribojavao se da će gordi albion kiksati zbog umora igrača i gustog rasporeda.

Upravo o tome je govorio engleski izbornik Gareth Southgate koji smatra da ovo predstavlja veliki problem Fife i Uefe, a kao ogledni primjer naveo je našeg kapetana Luku Modrića.

Modrić je ove sezone upisao 52 nastupa u šest natjecanja samo za Real Madrid, a kada se tome pridoda hrvatska nogometna reprezentacije, dolazimo do brojke od 70 utakmica.

"Uvijek koristim kao primjer Luku Modrića, mislim da je ovo bila njegova 65 utakmica protiv Španjolske. Mislim da je igrao u devet različitih natjecanja. Bio je tu španjolski Superkup, europski Superkup, Svjetsko klupsko prvenstvo, La liga, Liga prvaka, španjolski Kup, kvalifikacije za Euro, Svjetsko prvenstvo i Liga nacije - započeo je Southgate.

- Još je igrao prijateljsku protiv Saudijske Arabije prije Svjetskog prvenstva. On ima 37 godina, ali znate, u mojoj glavi, imam ogromno poštovanje prema njemu. No isto tako, kako možemo imati igrača koji igra devet natjecanja u godinu dana? To je potpuno bizarno. Svi moramo razgovarati o kalendaru, UEFA i FIFA moraju biti uključene u to - zaključio je Englez.