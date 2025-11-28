Naši Portali
VIŠE DOMAĆINA

Engleska, Škotska, Wales i S.Irska žele organizirati SP nogometašica 2035.

World Cup Playoff Tournament and European Playoff draws
28.11.2025.
u 16:00

"Turnir bi bio najveći pojedinačni sportski događaj ikad održan u Velikoj Britaniji i prvo FIFA Svjetsko prvenstvo održano u toj zemlji od 1966. godine," objavio je Engleski nogometni savez (FA).

Engleska, Škotska, Wales i Sjeverna Irska podnijeli su zajedničku kandidaturu za domaćinstvo Svjetskog prvenstva za žene 2035. godine, objavili su nogometni savezi.

"Turnir bi bio najveći pojedinačni sportski događaj ikad održan u Velikoj Britaniji i prvo FIFA Svjetsko prvenstvo održano u toj zemlji od 1966. godine," objavio je Engleski nogometni savez (FA).

Kandidatura uključuje 22 predložena stadiona - 16 u Engleskoj, tri u Walesu, dva u Škotskoj i jedan u Sjevernoj Irskoj u 16 gradova domaćina.

"Sa 63 milijuna ljudi koji žive unutar dva sata od predloženog mjesta održavanja, to bi bio najpristupačniji turnir ikad. Kandidatura se temelji na snažnoj viziji "Sve zajedno" - pozivu na okupljanje za ženski nogomet i sport u širem smislu kako bi se osnažio diljem svijeta," dodaje se.

Odluka o domaćinu World Cupa 2035 za nogometašice bit će poznata 30. travnja 2026. u Vancouveru tijekom 76. FIFA-inog kongresa. Za sada je ovo jedina prijavljena kandidatura.

"Naša kandidatura za domaćinstvo Svjetskog prvenstva za žene 2035. pokazuje strast Velike Britanije prema nogometu. Uspjeh Lavica inspirirao je djevojke diljem naše zemlje, a mi ćemo graditi na tom zamahu dočekujući milijune nogometnih navijača iz cijelog svijeta na turniru koji će koristiti zajednicama i tvrtkama u gradovima domaćinima diljem Ujedinjenog Kraljevstva. Značajnim ulaganjem u školski sport i sportske objekte na lokalnoj razini kroz naš Plan za promjenu, stvaramo prilike za djevojčice da igraju za svoju nacionalnu reprezentaciju," poručio je premijer Sir Keir Starmer.

svjetsko prvenstvo nogomet

