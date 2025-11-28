Žestoke kazne igračima i legendarnom predsjedniku zbog okretanja leđa prvaku

Argentinski nogometni savez (AFA) donio je oštre kazne za igrače i vodstvo Estudiantesa nakon što su tijekom špalira za prvaka okrenuli leđa nogometašima Rosario Centrala, čime su iskazali neslaganje s odlukom o novom kriteriju za određivanje prvaka Argentine.

Naime, Rosario Central je nedavno proglašen prvakom Argentine za 2025. godinu nakon što je AFA izmijenila pravila, odlučivši da će naslov pripasti momčadi koja osvoji najviše bodova u kalendarskoj godini, uključujući bodove iz Aperture i Clausure. Prema tom kriteriju, Rosario Central je najbolji s 66 bodova, četiri više od Boce Juniors.

Do tada, prema postojećim pravilima, ekipa koja osvoji najviše bodova u jednoj od faza (Apertura ili Clausura) stjecala je pravo igrati u Copa Libertadores, dok su za naslov prvaka igrali pobjednici obje faze. Ova promjena izazvala je brojne kritike diljem Argentine, a najglasniji protivnici bili su nogometaši Estudiantesa.

Uoči utakmice protiv Rosario Centrala, Estudiantesovi igrači su pripremili špalir za prvake, no nakon što su nogometaši Rosarija izašli iz tunela, okrenuli su im leđa, time jasno pokazujući neslaganje s odlukom AFA-e. Estudiantes je bio jedini klub koji je javno prosvjedovao protiv priznanja Rosario Centrala kao prvaka.

Međutim, čin iskazivanja neslaganja imao je i ozbiljne posljedice. Argentinski nogometni savez odlučio je žestoko kazniti klub i njegove članove. Jedanaest igrača koji su nastupili u tom susretu suspendirani su na dvije utakmice, uz napomenu da suspenziju mogu odslužiti u idućoj sezoni. Kaznu je dobio i predsjednik kluba, Juan Sebastián Veron, koji je suspendiran na šest mjeseci i isključen iz svih nogometnih aktivnosti. Osim toga, Estudiantes je kažnjen s 83.000 dolara.

Posebnu pažnju izazvala je kazna za kapetana Santiago Nuneza, koji neće smjeti nositi kapetansku traku tijekom sljedeća tri mjeseca.

Disciplinska komisija AFA-e izdala je priopćenje u kojem navodi da je čin okretanja leđa prvaku bio "nemoralan" i poslao je "pogrešnu poruku o obezvređivanju sportskih postignuća drugih." Za savez, ovaj postupak nije bio samo simboličan čin, već smišljena akcija koja je, prema njihovom mišljenju, "potkopala bit sportskog priznanja."