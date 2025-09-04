Putem koji je trebao biti hrvatski, BiH senzacionalno izborila plasman u osminu finala Eurobasketa

Iskazujući srčanost na kojoj im kolege iz mnogih reprezentacija mogu pozavidjeti, košarkaši Bosne i Hercegovine izborili su osminu finala Eurobasketa. A da bi ušli među 16 najboljih europskih reprezentacija "zmajevi" su i Limassolu, posljednjeg dana natjecanja po skupinama, morali pobijedit Gruzijce. Trebali su treću pobjedu u skupini (3-2) i u tome su i uspjeli (84:76). Boreći se poput zmajeva.

A BiH je posljednji put prošla skupinu i ušla u nokaut fazu Eurobasketa davnih dana. Bilo je to 1993. u Njemačkoj kada je selekcija naših južnih susjeda bila osma a Sabahudin Bilalović (24,1) najbolji strijelac Prvenstva. A zanimljivo je da je treći strijelac tog Eurobasketa također bio igrač selekcije BiH a bio je to Mario Primorac (22,0). Hrvatska je na tom Eurobasketu bila treća, prvom bez Dražena Petrovića, a njeni najbolji strijelci bili su Dino Rađa (18,1), Velimir Perasović (16,1) i Danko Cvjetićanin (15,3).

Tužno je to prisjećanje na nekad jaku Hrvatsku koje na ovom Eurobasketu, po prvi put, nema. A da je nema za to je, osim Fibina nesuvisla ždrijeba skupina, zaslužna upravo Bosna i Hercegovina koja je u dvije međusobne utakmice (1:1) imala bolju koš-razliku.

Da, da je bilo malo više ozbiljnosti, srčanosti, koncentracije, ma svega pomalo, danas bismo pisali o tome kako je Hrvatska prošla u osminu finala jer vjerujemo da bi to, u punom sastavu, bila kadra učiniti. Ovako pak svi Eurobasket gledamo iz televizijskih fotelja i žalimo za prolivenim mlijekom.

No, zato nam valja čestitati susjedima, i rivalima, koji su izborili tri pobjede bez svog najboljeg strijelca Džanana Muse. A pobijedili su, očekivano, Cipar, najslabiju reprezentaciju Prvenstva ali i Grčku što je bio svojevrsni podvig. A Gruzijce su slomili s više želje, energije i hrabrosti protiv inače energična i srčana suparnika.

Ključno razdoblje susreta bilo je vodstvo Bosanaca od 56:41 nakon čega je uslijedio jurišnički dio Gruzijaca koji su se istrošili da bi sedam minuta prije kraja stigli na 71:71. Od tada pa nadalje, dominirala je momčad Adisa Bećiragića, odnosno Aziza Bekira, kako ovom rođenom Sarajliji stoji u njegovoj turskoj putovnici.

A najbolji pojedinac pobjedničke momčadi bio je igrač s hrvatskom putovnicom - Jusuf Nurkić. A ovaj snažni centar, nekadašnji igrač Cedevite, upisao je 15 koševa (dvije trice), 12 skokova i dvije asistencije. Presudnu tricu pogodio je naturalizirani John Robertson, hitronogi razigrava koji je uknjižio 15 koševa i pet asistencija a najbolji dodavač bio je Edin Atić (11 koševa, 8 asista). Vrlo zapaženu rolu, naročito u posljednjoj četvrtini, odigrao je Aleksandar Lazić (13 koševa, dvije trice), jedini Srbin u sastavu BiH reprezentacije.