Eduardo i Srna se zbog Ukrajinca od 100 milijuna eura našli u Londonu

Mladi, 22-godišnji Mihajlo Mudrik uskoro će postati najskuplji ukrajinski igrač svih vremena. Krilni napadač Šahtara tražen je usred zimskog prijelaznog roka po cijeloj Europi, a u svemu sudjeluje i naš Darijo Srna. Naime, legenda vatrenih i sportski direktor kluba iz Donjecka predvodi delegaciju predvodi delegaciju u Londonu. Za Mudrika je, naime, ponajprije zainteresiran Arsenal, ali i Chelsea.

>> Englezi se naklonili Perišiću: Briljantni Hrvat radi ono što mu ide najbolje. Ima vječnu kvalitetu

A u društvu Srne našli su se Eduardo da Silva te Brazilac Willian, koji je igrao za Šahtar, Arsenal i za Bluese, dok je danas član Fulhama. Povod je bila utakmica Chelseaja i Manchester Cityja, na kojoj se zasigurno nije razgovaralo samo o onome što se događa na terenu.

Here Shakhtar Donetsk director Darijo Srna in London where he will attend to Chelsea-City game. He was with Willian and Eduardo. 🇺🇦🇬🇧 #transfers



Mykhaylo Mudryk deal has been and will be discussed in the next days again in England. pic.twitter.com/FgLSFeqlIp