Neizvjesna borba za vrh nastavljena remijem Arsenala i Newcastlea, Mitrović zabio za pobjedu

U derbi utakmici 19. kola engleske Premier lige nije bilo pobjednika, na Emirates stadionu su nogometaši Arsenala i Newcastlea odigrali 0-0. Bila je to tek treća ligaška utakmica ove sezone u kojoj Arsenal nije pobijedio. Drugi put je remizirao, jednom je samo dosad izgubio te je i dalje zadržao veliku prednost pred pratnjom.

Uz utakmicu više od Manchester Cityja ima i osam bodova više, dok je devet bodova ispred Newcastlea i Manchester Uniteda.

Arsenal je bio bolji, napadao je i prijetio, ali je Newcastle zajedno s odličnim golmanom Popeom izdržao sve opasnosti te osvojio bod. U sudačkoj nadoknadi Arsenal je tražio jedanaesterac zbog navodnog igranja rukom Murphyja, ali sudac Madley je ostao nijem.

Foto: Paul Childs/REUTERS

Manchester United je upisao četvrtu prvenstvenu pobjedu u nizu, svladao je na Old Traffordu Bournemouth 3-0. Bila je to treća utakmica za redom kako United nije primio ni pogodak. U 23. minuti je poentirao Casemiro, Shaw je početkom drugog dijela, u 49., zabio za 2-0, a sve je riješio Rashford pogotkom u 86. minuti. Manchester United se bodovno izjednačio s trećim Newcastleom.

Iznimno je uvjerljiv bio Brighton u gostima kod Evertona gdje je pobijedio 4-1. U prvom poluvremenu gosti su stekli pogodak prednosti nakon gola Mitome u 14. minuti. Potpuni raspad Evertona dogodio se između 50. i 57. minute kada je Brighton postigao čak tri pogotka.

Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Redom su zabijali Ferguson, March i Gross za uvjerljivo slavlje Brightona koji je i dalje visoko na ljestvici, na osmom mjestu. U samoj završnici Gray je s bijele točke postigao počasni pogodak za Everton.

Pogodak Mitrovića u 17. minuti bio je dovoljan za gostujuću pobjedu Fulhama od 1-0 kod Leicestera.

U srijedu se sastaju Southampton - Nottingham Forest, Leeds - West Ham, Aston Villa - Wolverhampton i Crystal Palace - Tottenham. Za kraj se u četvrtak igra derbi utakmica Chelsea - Manchester City.

Premier liga, 19. kolo:

Arsenal - Newcastle 0-0

Everton - Brighton 1-4 (Gray 90+2-11m / Mitoma 14, Ferguson 51, March 54, Gross 57)

Leicester - Fulham 0-1 (Mitrović 17)

Manchester United - Bournemouth 3-0 (Casemiro 23, Shaw 49, Rashford 86)

Ponedjeljak:

Brentford - Liverpool 3-1 (Konate 19-ag, Wissa 42, Mbeumo 84 / Oxlade-Chamberlain 50)