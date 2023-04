'Džeko i ja živjeli smo u teškim uvjetima. Zoveš kući da si gladan, ali ne zaboravljam što je rekao'

Edin Džeko, kapetan nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, imao je trnovit put do najvećih svjetskih pozornica, najvažnije sporedne stvari na svijetu. Jedan od najboljih nogometaša BiH svih vremena, a za neke i najveći koje je susjedna zemlja ikada imala. 'Bosanski dijamant' nije zaboravio one ljude s kojima je sve počelo i koji su ga podržavali i kad nije bilo meda i mlijeka, kada se živjelo vrlo teško.

U vrijeme kada je malo tko znao za Edina Džeku i želio fotografiju s njim, bratska podrška rođenom Sarajliji bio je bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine, a danas član stručnog stožera FK Velež Mostar, Samir Merzić.

- Proveli smo pola godine igrajući za Ústí nad Labem. I kao što je Edin rekao, igrali smo za 500 eura, što nije bilo dovoljno za neke normalne uvjete. Tako da smo se nekako zajedničkim budžetom ‘krpali’, hranili, plaćali stanarinu i trenirali. On je već govorio o tome, tjedan dana prije plaće zoveš kući jer nemaš što za jesti. Sve je točno. Uvijek smo htjeli napraviti iskorak u karijeri, ništa nam nije bilo naporno i teško - pričao je Merzić za N1 televiziju.

Bivši nogometaš izrazio je veliko poštovanje prema Edinu Džeki, jer se nikada nije odrekao onoga što jest, a u svojim intervjuima spominje teške početke, koji su vezani i za Merzića.

- Edin je moj veliki prijatelj i veliki čovjek. Ono što smo on i ja prošli u te dvije i pol godine stvarno je nevjerojatno. Bili smo jedan drugom podrška. Imali smo samo jedan zajednički cilj, kada smo išli u Češku. Nije bilo nimalo lako. On je imao 18, a ja 20 godina. Ostaviš roditelje, dođeš u Češku, ne znaš ni jezik i moraš se dokazivati ​​svaki dan. Uvijek smo bili prijatelji i vjetar u leđa. Pomagali smo jedni drugima, da napravimo nešto u karijeri. Lijepo sjećanje, da sam sve to prošao zajedno sa Edinom - prisjetio je Džekin prijatelj.

Merzić je rekao jednu anegdotu kad je Džeko bio još tinedjžer, nije bio previše zadivljen igrama Waynea Rooneyja u Manchester Unitedu. Džeko je pratio susret i bio uvjeren da može igrati s njima.

- Edinovo samopouzdanje meni ostaje upečatljivo. To je stvarno bilo nevjerovatno. Zamisli, igraš u Ústí nad Labem, na posudi iz Teplica, imao je plaću 500 eura. I tako, sjedimo u jednom lokalu Edin i ja. Gledamo Manchester United, ne znam točno protiv koga je igrao i razgovaramo. Gledamo Waynea Rooneyja, ja kažem - pa ovo su zvijeri! I on meni kaže u jednom trenutku, jer me oslovljavao nadimkom: ‘Same, nije ovo ništa. Može se s njima igrati’. To mi je ostalo urezano u sjećanju, da dečko ima 18 godina iiz njega zrači samopouzdanje. To nikad neću zaboraviti. I eto šta se desilo na kraju, počne davati golove tom Manchester United - izjavio je Merzić.