Dva hrvatska kluba u borbi za europski trofej, Primorje i Jug, na Final Fouru Eurokupa

Kad već hrvatski prvak Jadran više nema izgleda za nastup na Final Fouru Lige prvaka, valja nam se radovati uspjehu vaterpolista Primorja i Juga koji su se plasirali na završni turnir četvorice Eurokupa.

I dok se od dubrovačkog kluba, s obzirom na igračku kvalitetu, takvo što moglo i očekivati pravo iznenađenje priredili su vaterpolisti Primorja. Naime, Riječani su u svom plivalištu nadoknadili atenski zaostatak od pet pogodaka ((9:14) i nošeni pogocima talijanskog Hrvata Crippe (3), Nizozemca Te Reielea (2), Brubnjaka (2) i Čubranića pobijedili grčkog doprvaka Vougliameni s 15:9.

Veliki je to uspjeh za momčad koju trenerski vodi zlatni olimpijac Igor Hinić kojem je jedini imperativ bio razvijati nadarene igrače iz vlastita pogona. No, Igor je napravio puno više do toga, dakako uz značajnu logističku pomoć još dvojice zlatnih olimpijaca - predsjednika kluba Samira Barača i sportskog direktora Petra Muslima.

A Atenjani su u Rijeku doputovali uvjereni da idu na izlet. Uostalom, već su kombinirali kako će upravo oni biti domaćini završnog turnira za kojeg European Aquatics traži 100.000 eura pologa. No, obilo im se to o glavu protiv neumornih primorjaša koji sada pak razmišljaju da li bi možda njihov grad bio domaćin Final Fouru. A s obzirom na to da su među četiri završna dva hrvatska kluba to bi itekako imalo smisla.

Baš kao i to da se taj turnir održi u Dubrovniku. A jugaši su u polufinalu imali puno lakši posao. Nakon uvjerljive pobjede u Gružu (15:9), Dubrovčani se u Beogradu nisu dali iznenaditi kao Atenjani u Rijeci. Štoviše, uz po tri pogotka Žuvele i Amerikanca Daubea te dva Burića, Jug je slavio i na gostovanju u Srbiji (14:10).