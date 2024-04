Umjetna inteligencija predvidjela: Hrvatske vaterpolistice osvojit će olimpijsko zlato, zna se i kada

Umjetna inteligencija svašta predviđa. Zna se tako i kad će Dinamo biti nogometni prvak Europe, zna se kad bi hrvatska nogometna reprezentacija mogla uzeti još kakvu medalju... A sad je došla i prognoza uspjeha hrvatskih vaterpolskih reprezentacija na Olimpijskim igrama, i to skroz do 2120. godine. Dakle, zna se kako će se sve završiti na idućih 25 olimpijskih igara, počevši od ovogodišnjih u Parizu, koje počinju za otprilike tri mjeseca.

Umjetna inteligencija dala je pretpostavku da će ovogodišnji muški olimpijski turnir osvojiti Srbija, ista ona reprezentacija koja je turnire osvajala u Riju 2016. i u Tokiju 2021. godine. Srbija sada nije prvi favorit za novo olimpijsko zlato u muškom vaterpolu, već bismo u taj red stavili Hrvatsku, Španjolsku i Italiju. Ali nećemo se opirati umjetnoj inteligenciji, barem ne ovoga puta...

Nakon Srbije, muški vaterpolski turnir u Los Angelesu 2028. godine osvojit će, kaže UI, domaćin SAD, a Igre 2032. u australskom Brisbaneu uzet će Mađarska. Hrvatska bi po ovoj pretpostavci trebala biti olimpijski pobjednik 2036. godine, a domaćin tih OI još nije poznat budući da se tek prikupljaju kandidature. Još zanimljivije, Hrvatska po umjetnoj inteligenciji neće sljedeće olimpijsko zlato osvojiti sve do 2112. godine, a prije nje to će učiniti primjerice Rusija (2056.) ili Nizozemska (2060.). Na popisu su još i reprezentacije iz "treće vaterpolske lige" poput Turske, Argentine i Egipta.

No, zato bi olimpijske pobjednice trebale postati - Hrvatice. To će se po istom modelu umjetne inteligencije dogoditi na Olimpijskim igrama 2064. godine. Za ovogodišnji turnir u Parizu umjetna inteligencija na prvom je mjestu prognozirala Amerikanke, osvajačice zadnja tri ženska vaterpolska olimpijska turnira, u Londonu, Riju i Tokiju.

