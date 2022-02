Hrvati na nemilosrdnoj sibirskoj zimi: Bude i minus 50, a nismo isprobali jedan fenomen

I dok je u Hrvatskoj zasad podnošljiva zima, u Rusiji su temperature ispod minus 50 Celzijevih stupnjeva. Dva hrvatska odbojkaška reprezentativca, kapetan Cima Žukovski i Leo Andrić, vrlo dobro znaju što znači jaka zima. Iako žive relativno blizu Moskve, redovno putuju u sibirsku regiju.

Cima sluša ruski rap

– Zima u Rusiji vrlo je hladna i okrutna. Trenutačno se nalazim u gradiću Šerpuhovu koji se nalazi 90 kilometara od Moskve. U tom gradu živimo i treniramo, ali ne igramo utakmice. Po tome je moj klub specifičan. Na domaće utakmice letimo više od tri i pol sata u Sibir, u grad Novi Urengoj. Cijele sezone na svaku utakmicu letimo avionom što je dosta velika mana za igrače koji dolaze iz Europe. To su dugačka putovanja i letovi te vremenske razlike. Svaki put provedemo minimalno po tri sata u avionu, a vremenske razlike od po četiri sata, kada se leti iz Moskve, zahtijevaju dodatno vrijeme za prilagodbu. Često moramo sletjeti u neki drugi grad koji je dosta udaljen od našeg ciljanog odredišta upravo zbog vremenskih neprilika, odnosno jakog snijega i vjetra. Kada nam se to dogodi, gubimo vrijeme za odmor te imamo manje vremena za pripreme za utakmicu – rekao je Žukovski.

Cima još nije isprobao "šapat zvijezda". Fenomen je to na ruskoj zimi: naime, kada izdahnete, vodena para pretvara se u sićušne komadiće leda koji padom na zemlju proizvode melodičan zvuk nalik na nježan zvuk zvonca zbog čega se ta pojava naziva "šaptom zvijezda".

– Novi Urengoj, gdje igramo utakmice, nalazi se u Sibiru i tamo temperature padaju i do minus 50 stupnjeva. Zima u Sibiru dosta je suha i veliki je mraz tako da, kada smo tamo, većinom živimo u hotelu. Izlazimo kratko u šetnju, na maksimalno pet minuta jer je neizdrživo. Ekstremno je hladno i teško je zbog toga vani disati. Naš dan tamo sastoji se od igranja utakmice na koju idemo busom direktno iz hotela te se odmah po završetku utakmice vraćamo u hotel. Ne izlazimo uopće van – istaknuo je kapetan naše reprezentacije

Žukovski je rodom iz Bjelorusije pa dobro poznaje ruski mentalitet, a najdraže jelo su mu peljmeni.

– To je nešto poput talijanskih tortelina, no ruski peljemi su nešto veći i punjeni su mesom, sirom ili povrćem po želji. Uz rusku gastronomiju zavolio sam i rusku glazbu, a najpopularniji žanr je ruski rap. Često slušam Morgenshterna & Timatija. Ruski jezik govorim jako dobro budući da sam rođen u Bjelorusiji, stoga za mene ne postoji jezična barijera te mi to olakšava boravak – zaključio je Žukovski.

Naučit ću spremati boršč

Leo Andrić živi u Nižnji Novgorodu nedaleko od Moskve.

– Kod nas je samo -25 stupnjeva. Samo se treba dosta dobro obući, malo se ozebe, ali ne može drugačije. Ima jako puno snijega, zna danima padati bez prestanka, ali u jednu ruku to bude i predivno vidjeti, naravno s prozora iz stana. Jako mi se svidio boršč. To je njihova juha s malo mesa i povrća i baš je jako ukusna. Probat ću je naučiti pripremati do kraja sezone za svoje prijatelje i obitelj u Hrvatskoj – istaknuo je Leo.

Rusija ima čak devet vremenskih zona. Najpotrebniji odjevni predmeti ovih su dana šubare, bunde i tople jakne koje su nabavili i naši reprezentativci. Leo također većinu vremena provodi u avionu što ga i ne veseli previše.

– Da, avionima putujemo u 90 posto slučajeva jer je većina klubova daleko od nas. Samo smo do Moskve jednom išli vlakom, a u Kazanj ćemo ići autobusom, što će biti prava avantura. Putovanja su najveći problem što se tiče sveukupno cijelog mog iskustva u Rusiji. Mijenjamo stalno vremenske zone i bude se baš jako teško naviknuti, to posebno iscrpljuje. Nedavno smo bili na "sibirskoj turneji" u Novosibirsku i Kemerovu. Tu smo bili tjedan dana na plus četiri sata razlike i, iskreno, nisam se uspio baš puno naspavati, a imali smo dvije utakmice u to kratko vrijeme. Hladnoća dodatno otežava situaciju, no sada barem znam što znači izraz ruska zima – zaključio je Leo.