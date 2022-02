Ovajači hokejaškog zlata iz Pjongčanga otvorili olimpijski turnir pobjedom

Muška hokejaška reprezentacija Rusije koja brani naslov olimpijskog pobjednika iz Pjongčanga, pobjedom je otvorila turnir u Pekingu, gdje je u srijedu u dvoboju 1. kola skupine B pobijedila Švicarsku 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Strijelac jedinog pogotka na utakmici, postignutog 2,7 sekundi prije kraja prve trećine, bio je Anton Slepišev, napadač moskovskog CSKA.

Švicarska je bila ravnopravan suparnik i više puta bila blizu izjednačujućeg pogotka, ali je ruski vratar Ivan Fjodotov zaustavio sva 33 šuta. Na drugoj strani je Reto Berra sakupio 29 obrana.

U drugoj utakmici 1. kola u ovoj skupini igrat će Češka i Danska, a početak dvoboja je u 14:10 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Na olimpijskom turniru sudjeluje 12 reprezentacija koje su podijeljene u tri skupine po četiri. U skupini A su Kanada, SAD, Njemačka i Kina, a u skupini C Švedska, Finska, Slovačka i Latvija.

Foto: BRUCE BENNETT/REUTERS 2022 Beijing Olympics - Ice Hockey - Men's Prelim. Round - Group B - Russian Olympic Committee v Switzerland - National Indoor Stadium, Beijing, China - February 9, 2022. Aleksandr Nikishin of the Russian Olympic Committee in action with Ivan Fedotov of the Russian Olympic Committee. Pool via REUTERS/Bruce Bennett Photo: BRUCE BENNETT/REUTERS

Utakmice prvog kola u ove dvije skupine na rasporedu su četvrtak, a sastat će se: Švedska - Latvija (5:10 sati po srednjoeuropskom vremenu), Finska - Slovačka (9:40), SAD - Kina i Kanada - Njemačka (obje u 14:10).

Tri pobjednika skupina i najbolja od tri drugoplasirane momčadi će izboriti izravan plasman u četvrtfinale, dok će preostalih osam reprezentacija razigravati za preostala četiri mjesta.

Svaka pobjeda u skupini donosi tri boda, pobjeda u produžetku donosi dva, a poraz u produžetku jedan bod.

Na ovom turniru ne sudjeluju najbolji hokejaši svijeta, igrači iz sjevernoameričke Nacionalne hokejaške lige (NHL), jer je pandemija izazvana koronavirusom uzrokovala odgode mnogih utakmica koje će biti odigrane paralelno s odigravanjem olimpijskog turnira u Pekingu.

NHL igrača nije bilo ni prije četiri godine na ZOI u Pjongčangu, gdje je Rusija u finalu pobijedila Njemačku 4:3 u produžetku, dok je Kanada sa 6:4 nadigrala Češku u dvoboju za brončano odličje.