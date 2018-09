Dušanović: Pitam se tko toliko mrzi Ćosića da mu je uništio život lažima

U obranu Drage Ćosića, koji je nedavno dobio otkaz na HRT-a zbog sumnji za preprodavanje ulaznica na SP-u u Rusiji stao je bivši kolega Mićo Dušanović.

- Mislim da je katastrofalno to što se dogodilo kolegi Ćosiću. Ne mogu shvatiti da jedna kuća može ovako nešto napraviti prema nekome tko je evidentno nevin. Drago Ćosić ništa nije napravio. Pitam se tko ga toliko mrzi da mu je uništio život lažima, tko mu je objesio metu na leđima? - poručio je za Reflektor Slobodne Dalmacije Dušanović pa dodao:

- Stvari koje mu se pripisuju su nemoguće. Nemoguće je preprodati kartu za finale Svjetskog prvenstva u nogometu, pogotovo ne za nekoliko tisuća eura što se sada govori. Karte o kojima je riječ nikada se nisu ni prodavale, one se podijele određenim ljudima i udruženjima kod svakog velikog projekta. Koliko takve karte vrijede na tržištu bespredmetno je razgovarati jer se ne prodaju, ali to nema veze s Dragom Ćosićem. On je bio šef prijenosa iz Rusije, glavni koordinator emisija iz Moskve i Zagreba. Preprodajom karata sigurno se nije bavio.

