Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
NBA

Durant potpisao novi ugovor s Rocketsima i postao najplaćeniji igrač u povijesti košarke

NBA - spectator Kevin Durant
Maximilian Haupt/DPA
VL
Autor
Hina
19.10.2025.
u 17:06

Prošle sezone je u dresu Phoenix Sunsa imao prosjeku od 26.6 koševa, šest skokova i 4.2 asistencije po utakmici

Američka košarkaška zvijezda Kevin Durant (37) produžio je ugovora s Houston Rocketsima do 2028. godine, objavio je ESPN.

Durant je u lipnju razmijenjen iz Phoenixa u Houston, a sada je produžio ugovor do 2028. godine vrijedan 90 milijuna dolara. Imao je pravo potpisati dvogodišnje produženje ugovora vrijedno do 122 milijuna dolara, međutim odrekao se oko 30 milijuna dolara zbog veće fleksibilnosti u izgradnji momčadi.

Durant sada drži rekord za najveću zaradu u karijeri u povijesti NBA lige sa 598.2 milijuna dolara na temelju trenutnih i budućih plaća, nadmašivši LeBrona Jamesa (583.9 milijuna dolara).

Prošle sezone je u dresu Phoenix Sunsa imao prosjeku od 26.6 koševa, šest skokova i 4.2 asistencije po utakmici.

VEZANI ČLANCI: 

Šest puta je izabran u prvu All-NBA petorku, a upisao je ukupno 1.123 utakmice za Seattle SuperSonicse, kasnije Oklahoma City Thunder, (2007-16), Golden State Warriors (2016-19), Brooklyn Nets (2020-23) i Sunse. U karijeri ima prosjek od 27.2 poena, sedam skokova, 4.4 asistencije i 1.1 blokadu.

Houston otvara sezonu u utorak, 21. listopada protiv aktualnog NBA prvaka Oklahoma City Thundera.

Ključne riječi
rekord novi ugovor Houston Rockets Kevin Durant

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još