Dubai ulazi u regionalnu ligu s Hrvatima i Srbima?! To nema smisla, ali jasno je što se krije iza svega

U zagrebačkom hotelu Zonar održana je Skupština klubova regionalne košarkaške lige koja će, po svemu sudeći, od sljedeće sezone imati novog člana, i to onog koji ovoj regiji nikako ne pripada. A Dubai dolazi iz poprilično dalekog svijeta, s arapskog poluotoka, što je puno veća distanca od one koju su regionalni klubovi morali svladavati kada je takozvanu Jadransku ligu igrao Maccabi, i to dvije sezone.

Novac ne pita za granice

Zdravorazumski je zapitati se kakvog to smisla ima da netko tko ni po čemu nema veze s ovim podnebljem igra ovdašnju regionalnu ligu. Tu natjecateljskog rezona nema nikakvog. A bogme ni logističkog, jer nikome neće biti drago letjeti pet i pol sati do jednog od sedam emirata UAE radi jedne utakmice. Posebno se to neće sviđati klubovima koji igraju europska klupska natjecanja, naročito euroligašima Partizanu i Crvenoj zvezdi. No, takvo što neće biti drago ni hrvatskim klubovima, igrali oni ili ne u Europi.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages /PIXS

I koliko god svima njima to nije drago, klubovi ABA lige vjerojatno će na to pristati. Jer, u pitanju su novac i jamstvo veće profitabilnosti ovog natjecanja, a s time i nagradni fond. Jer, Arapi su obećali plaćati 1,5 milijuna dolara u svakoj od tri sezone plus putne troškove klubova koji bi k njima dolazili gostovati. Bila je to prilika za izvući još više petrodolara s obzirom na žarku želju Dubaija da igra i ovo natjecanje uz Euroligu, za čije će članstvo biti izglasani danas. Budući da investitori imaju veliku želju igrati neku ligu, ova im je bila jedino rješenje. A kad je već tako, prava je šteta što se čelnici lige nisu još cjenkali i izvukli više novca od nuđenog. Jer, igranje Dubaija u Jadranskoj ligi nije uvjet njezina preživljavanja već profitabilnosti pa se nije trebalo pokoravati novcu.

Osim toga, ako je točno da je Dubai spreman platiti Euroligi 65 milijuna eura koje će podijeliti 13 klubova, onda je ovih 1,5 milijuna USD godišnje za ABA ligu i njezinih 14 klubova sitniš.

Doduše, možda će zahvaljujući tome trener i igrači ovdašnjih klubova imali ponešto veću zaradu, a najbolje će proći oni koje Dubai izabere za svoju momčad jer će prvu godinu igrače morati i preplatiti. A to će biti prilika za neke vrlo dobre regionalne igrače, poput Luke Božića, da znatno podebljaju račun. Dakako, ako su spremni toliko putovati koliko će to činiti Dubai.

Netko je spomenuo da bi Dubai domaće utakmice igrao u Beogradu, što se, vjerojatno, neće dogoditi. Uostalom, više bi rezona imalo da Dubai igra u Sarajevu, ne zbog toga što Beograd već ima četiri abaligaša, već zbog potrebe da se taj glavni grad BiH košarkaški oživi.

Hoće li Srba biti sedam?

Provlačila se i priča da bi trener tog kluba bio Svetislav Pešić, što je ipak manje vjerojatno jer srpski izbornik ima 74 godine i toliko putovanja za čovjeka njegove dobi očito baš i nije blagotvorno. Vjerojatnije je pak da bi to bio netko u punoj snazi tko je klupski slobodan, poput Sergija Scariola. Dakako, taj bi klub trebao itekako dobrog sportskog direktora pa se u tim pričama provlači i ime Nikole Vujčića, koji je napustio Tel Aviv, i mjesto sportskog direktora Maccabija, te živi u Rijeci.

Ulazak Dubaija znači i širenje lige na 15 ili 16 klubova, ovisno o tome kako se suvlasnici dogovore. A to bi za hrvatske klubove, koji moraju igrati domaće prvenstvo, značilo dodatno zagušenje kalendara. Za njih je opasnost i skidanje administrativne zabrane od najviše pet klubova iz jedne zemlje. S obzirom na to da se osiromašeni hrvatski klubovi teško mogu probiti kroz Drugu ABA ligu, moglo bi se dogoditi da Prva ubrzo ima i sedam srpskih klubova.