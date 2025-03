Društvene mreže gore nakon Perišićevog poteza, evo kako ga komentiraju

Bila je 18. minuta utakmice u Londonu, na stadionu Emirates kada je Ivan Perišić zabio za izjednačenje na 1:1 u duelu svog PSV-a protiv domaćina Arsenala u uzvratnom susretu osmine finala Lige prvaka. S obzirom na činjenicu da je prva utakmica prije tjedan dana u Eindhovenu završila pobjedom topnika od 1:7, ovo danas za Arsenal je bilo samo odrađivanje posla. Tim više što su na samom početku utakmice, golom Zinčenka u 6. minuti poveli s 1:0 i ukupno vodstvo povećali na velikih 8:1...

Arsenal je kasnije pogotkom Declana Ricea opet poveo i povećao ukupnu prednost. Potez Ivana Perišića nakon što je postigao pogodak dobio je dosta pažnje na društvenim mrežama. Naime, Hrvat je potrčao po loptu u gol Arsenala kako bi je što prije vratio na centar. Iako je zaostatak PSV-a bio velik, Perišića to nije omelo da nastavi imati kompletan fokus na rezultat utakmice.

"Vrlo, vrlo optimistično od Perišića koji je zgrabio loptu iz mreže i krenuo trčati prema centru s namjerom da ponovno pokrene utakmicu", napisala je na svom X-profilu engleska kladionica Paddy Power koja je poznata po duhovitim, često i sarkastičnim komentarima na nogometne utakmice.

Very, very wishful thinking for Perisic to grab the ball out of the net and run back to the halfway line to try get the game restarted.