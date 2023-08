Drama obitelji Nurkić, otac prozvao NBA sina: Osramotio si sebe i obitelj, spusti se na zemlju

Poznati BiH košarkaš Jusuf Nurkić proživljava obiteljsku dramu. Nakon što se vjenčao i na svadbu nije pozvao svog oca Hariza, krenule su reakcije na obje strane.

Slavni košarkaš koji već devet godina igra u NBA ligi izvrijeđao je oca koji ga je prozvao zbog ovog čina. Jusuf je rekao da oca na svadbu nije pozvao jer je zlostavljao njega i majku, a sada je Hariz u još jednom intervjuu odgovorio Jusufu.

- Bojim se da moj Jusuf ima lošeg savjetnika. Da, otac sam koji je "zlostavljao" sina, suprugu, baš kao što je trener Ozren Selesković, s kojim je načinio prve korake, učinio sve da uspije. Ovim je osramotio sebe i svoju obitelj. Nije on neka veličina, kako je umislio, želim ga malo spustiti na zemlju, da ga vratim na tvorničke postavke. On je odgajan kako Bog nalaže i po propisu, a loši savjetnici pokušavaju na to utjecati. Sramotim se ovom pričom, ali hoću mu pokazati da novac ne može kupiti karakter jer najjače oružje nije novac, nego moral. Moral koji on posjeduje. Moj cilj kao roditelja je bio da odgojim djecu na ponos nacije i u tome sam uspio. Učio sam ga da ne mrzi, da ima svoj cilj i uvijek sam govorio da bude zlatna sredina, ne smije biti na dnu, ali ne smije se ni izdizati na vrh. Očito je zaboravio, ne zna kako živjeti u BiH jer ga je ponio taj "američki san", život s elitom" - rekao je otac Nurkić za "Avaz".