Doznajemo što se dogodilo Brozoviću nakon što je vozio pijan i divljao po bolnici!

Je li najvredniji hrvatski nogometaš i standardni reprezentativac Marcelo Brozović (27) u Interu postao igrač-slučaj ili se naš Turopoljac samo učestalo nalazi u krivo vrijeme na krivom (javnom) mjestu pa ga se u javnosti percipira kao hodajući skandal?

Podsjetimo, Marcelo je u posljednja dva tjedna u Milanu najprije ulovljen u vožnji pod utjecajem alkohola pa je ostao bez vozačke dozvole te ga je Inter zbog toga kaznio sa sto tisuća eura, a prošloga tjedna napravio je incident u milanskoj bolnici kada je bila intervenirala i policija.

On je obiteljski čovjek

Međutim, kako doznajemo od našega milanskoga izvora bliskoga Interu, naš reprezentativac, osim novčane kazne, nije osjetio nikakvu nesklonost uprave kluba ili trenera Antonija Contea. Dapače, samo dan nakon što je imao bliski susret s policijom u gluho doba noći Marcelo je bio uvršten u Interov sastav u utakmici s Torinom (3:1) i u njoj je bio jedan od najzapaženijih pojedinaca.

– Brozović je nogometaš takvoga mentalnog sklopa da na njega ništa, baš ništa, ne može negativno utjecati. On je u uvijek svom filmu, flegmatičan, mentalno čvrst i nepokolebljiv te nema toga događaja koji ga može izbaciti iz ravnoteže. Marcelo će na terenu uvijek biti isti, nadahnut i nadasve posvećen, što je Conteu najbitnije. Stoga Interov trener nije posegnuo ni za kakvim sankcijama prema Brozoviću jer ga naprosto treba. Tako je Marcelo, unatoč posljednjim slučajevima u kojima je ispao negativac, zadržao status Interova dokapetana. I to govori koliko Conte drži do njega – kazao je naš sugovornik.

Brozovićevi ispadi bili su tema i jedne televizijske emisije, u kojoj nogometni eksperti analiziraju talijansko prvenstvo, klubove, utakmice, protagoniste... U njoj se razvila polemika – je li ovakav Brozović postao teret za Inter, narušava li njegovo ponašanje ozračje u svlačionici i šteti li ono i njemu kao igraču?

Jedan od sudionika emisije zagovarao je upravo tu tezu, kako Marcelova narcisoidnost izvan terena šteti i njemu i momčadi, dok je jedan nogometni stručnjak stvari postavio ovako:

– Kakav god Marcelo bio izvan terena, radije ću u momčadi imati takvoga, luckastoga, otkačenoga tipa, koji je u igri više od običnoga igrača, nego nekoga ‘vojnika’ koji samo izvršava moje zapovijedi i ne može mi donijeti ništa više od onoga što tražim od njega. Da, život s Brozovićem treneru je, u kontekstu doprinosa na igralištu, svakako zanimljiviji.

A što o Brozovićevu ponašanju i statusu u Interu kaže njegov zastupnik Miroslav Bičanić?

– Bez obzira na mušice koje ga prate izvan terena, Marcelo na travnjaku, u igri, i dalje demonstrira vrhunsku kvalitetu izvedbe i opravdava status jednoga od najboljih veznih igrača svijeta. Mušice, odnosno slučajevi koji su ipak predimenzionirani nimalo ne utječu na njegove prezentacije. On je na terenu uvijek isti – kaže Bičanić i dodaje:

– Marcelo je i te kako stabilna osoba, on je posvećen obiteljski čovjek, u skladnom braku sa suprugom Silvijom, koja mu pruža ogromnu potporu.

Hoće li Inter ovoga ljeta ekspresno prodati problematičnoga Brozovića ili će mu pak ponuditi novi ugovor, u ovom trenutku sezone još je neizvjesno. Marcelo u tom smislu i ne radi pritisak na klub jer ima ugovor do 2022. godine, a u Milanu je prezadovoljan. On je zadnji koji bi forsirao odlazak...

Spominje se Bayern

Iako je rok za aktiviranje odštetne klauzule od 60 milijuna eura istekao, nagađa se da Inter, u slučaju pojave interesanata za Broza, ne bi išao ispod tog iznosa. Bayern se spominje kao potencijalni kupac, no taj posao za sada nije otišao dalje od medijskih nagađanja.

Marcelo Brozović skupio je ove sezone 42 nastupa za Inter, postigao tri pogotka, ima pet asistencija. Profilirao se kao ključni i nezamjenjiv igrač sredine terena, pravi lider momčadi. Ukupno je za veliki milanski klub nastupio 196 puta, a ove godine prvi put ima mogućnost osvajanja europskoga trofeja. Danas ga, naime, čeka eliminacijska utakmica osmine finala Europske lige sa španjolskim predstavnikom Getafeom, a suparnik u četvrtfinalu gotovo sigurno bit će Bayer Leverkusen.