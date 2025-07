Doznajemo: Boban i društvo ispunit će veliku želju navijačima Dinama! Ovo su dugo čekali

U Dinamu spremaju ozbiljnije promjene u načinu vođenja kluba, ide se u potpunu demokratizaciju, može se reći da je prijašnjim izborima stigla djelomična demokratizacija. Dinamovo proljeće koje je na tim izborima pobijedilo obećalo je još više demokracije i na tome se ozbiljno radi. Proteklih mjeseci Izvršni odbor kluba bavio se promjenama Statuta po kojem bi te željene promjene bile moguće, saznali smo na neformalnom druženju s članovima Izvršnog odbora kluba, a došli su nas pozdraviti Zajec, Boban i sportski direktor Dabac.

Po tom novom ustrojstvu, izbori bi bili sto posto, Izvršni odbor više ne bira većinu nego se sva mjesta u njoj popunjavaju na osnovu rezultata izbora. Skupština se smanjuje sa 60 na 50 članova, a dvije liste garantirano ulaze u Skupštinu, proporcionalno broju glasova (1 član, 1 glas), bez izbornog praga. U slučaju da se samo jedna lista kandidira na izborima, pet mjesta je rezervirano za povjerenike kluba koji na izborima osvoje najveći broj glasova. Nositelji lista su kandidati za Predsjednika Kluba kojega mora izabrati Skupština na konstituirajućoj sjednici većinom glasova po Zakonu o udrugama. Novi predsjednik kluba imat će znatno veću operativnu ulogu, za svoj rad odogvarat če Skupštini, bitati članove Uprave. Neće više biti dualizna vlasti kao sada (predsjednik i predsjednik Uprave).

Ta izabrana osoba ima jasan utjecaj i jasnu odgovornost, uz jasne poluge kontrole i nadzora od drugih tijela. Za razliku od prije, zna se tko je odgovoran i tko vodi klub, a tko je odgovoran nadzirati to vođenje. Spajaju se dosadašnji NO i IO u jedno tijelo (u Nadzorni odbor) i drastično se smanjuje broj ljudi u tom tijelu (sa 16 na 9). NO nadgleda izvršavanje izbornog programa i nadgleda poslovanje kluba, mora odobriti pravne poslove iznad 3 milijuna eura kao i dosad. Predsjednik NO-a je ujedno i Predsjednik Skupštine.

Članovi će imati mogućnost sazvati referendum o važnim pitanjima, a Statut se ne može mijenjati na način da dokine demokratski ustroj kluba bez referenduma. Dinamo će novi Statut otvoriti članovima – kada se dovrši prijedlog Statuta, bit će poslan na javno savjetovanje sa svim zainteresiranim članovima putem interneta uz moguće slanje amandmana. U Maksimiru planiraju za koji mjesec imati gotov prijedlog Statuta, pa se otvara to javno čitanje, kad se i izglasa na Skupštini, valja pričekati da ga verificiraju nadležni gradski organi, pa se tek onda mogu raspisati izbori. Optimisti kažu da bi to moglo biti u listopadu, umjereni optimisti drže da će ti izbori biti u ovoj godini, a pesimisti vjeruju da neće biti prije veljače.