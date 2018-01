Donna Vekić i treći put izgubila od Katerine Siniakove

Hrvatska tenisačica Donna Vekić nije se uspjela plasirati u 2. kolo WTA turnira u Sankt Peterburgu, bolja od nje je u dvoboju 1. kola bila Čehinja Katerina Siniakova sa 6-3, 2-6, 6-4.

Bio je ovo treći susret Vekić i Siniakove i treća pobjeda češke igračice.

Vekić je u prvom setu prva stigla do "breaka" i povela sa 2-1, no odmah potom je izgubila tu prednost da bi Siniakova još jednom oduzela servis 21-godišnjoj Osječanki i s četiri osvojena gema zaredom stigla do prednosti od 5-2.

I u drugom setu je Vekić prva oduzela servis suparnici, povela sa 3-1, ali je ponovno odmah u sljedećoj igri ispustila tu prednost. Ipak, napravila je novi "break" za 4-2, a zatim i dovršila set još jednom oduzevši servis Čehinji za 6-2.

Nažalost, u trećem setu nije nastavila s takvom igrom, ukupno je osvojila tek pet poena na servis Siniakove, dok je ispustila svoj početni udarac u sedmoj igri što je Čehinji bilo dovoljno za prolazak dalje.