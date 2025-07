Đokovićev potez nakon Wimbledona sve je jako iznenadio: Ovo od Srbina nitko nije očekivao

Prvi igrač svijeta i aktualni osvajač Wimbledona Jannik Sinner svladao je Novaka Đokovića s 6-3, 6-3, 6-4 u polufinalu. Đoković je poražen od talijanskog igrača peti put zaredom u službenim dvobojima, a meč je trajao sat i 55 minuta. Sinner je napravio breakove u trećem i devetom gemu prvog seta, u kojima je iskoristio treću priliku za vodstvo od 1-0.

Talijan je jedini break u drugom setu napravio u drugom gemu, dok je Đoković bolje započeo treći set. Srpski tenisač je nakon ranog breaka poveo 3-0, ali je Sinner osvojio sljedećih pet uzastopnih gemova. Talijan je u devetom gemu imao dvije meč lopte na Đokovićev servis, koje nije iskoristio, ali je u sljedećem gemu ostvario svoju četvrtu priliku za pobjedu.

Nakon Roland Garrosa na kojem je također u tri seta bio bolji od Novaka, sada je Siner uspio i na travi zaustaviti ponajboljeg tenisača svih vremena. Đoković je oduvijek imao praksu da svim svojim kolegama čestita na osvojenom trofeju, ovoga puta to nije napravio. Iako je meč okončan u nedjelju uvečer, Đoković se nije oglasio na društvenim mrežama niti dan kasnije. Ipak, možda Đoković u tijeku dana i čestita Sinneru na trofeju, ali do sada to nije napravio.

Sinner je do sada osvojio četiri Grand Slam trofej: dva na Australian Openu i po jedan na Wimbledonu i US Openu. Nedostaje mu još i slavlje na Roland Garrosu kako bi upotpunio sva četiri najveća turnira i ušao među odabrane velikane svjetskog tenisa.