Đoković: Sramim se sebe kada to napravim. Nekad puknem i vrištim, većina svijeta je bila protiv mene

Najbilji tenisač svijeta i možda svih vremena Novak Đoković gostovao je u CBS-ovoj emisiji 60 minuta. Srpski tenisač govorio je o brojnim temama, rekao je da mentalnu pripremu smatra iznimno važnom, ali da mu je unatoč tome nemoguće suzdržati emocije tijekom mečeva.

- Nema sumnje, slomio sam puno reketa u životu, ali ne ponosim se time. Sramim se samoga sebe kada to radim, no istovremeno se prihvaćam kao ljudsko biće koje ima manu - otvoreno je priznao Đoković.

Pojasnio je i koja je najveća razlika između najvećih igrača i onih koji samo u jednom trenutku dođu do najvišeg nivoa.

- Razlika između tenisača koji postamnu najveći šampioni i onih koji se bore da dođu do najvišeg nivoa je u sposobnosti da ne ostanu predugo u emocijama. Za mene je to zaista relativno kratko. Tako da čim to doživim, priznajem… Možda, znate, puknem. Vrištim na terenu, šta god da se dogodi. Ali onda sam u stanju da se vratim i resetiram.

- Generalno, imao sam većinu svijeta protiv sebe. Imao sam takvo iskustvo na teniskom terenu s publikom koja me možda nije bodrila, ali nikada ranije u životu nisam imao ovo posebno iskustvo.