VIDEO Novak Đoković otvoreno: Nisam ni antivakser, ali nisam ni pro-vakser

Najbolji tenisač svijeta, prvi rangirani na trenutnoj ATP ljestvici Novak Đoković (36) početkom prošle godine je propustio jedan od četiri Grand Slam turnira, Australian Open, zbog odbijanja cijepljenja protiv koronavirusa.

Cijela situacija je prešla u veliki problem kad je Đoković zbog lažiranja PCR testa završio u australskom pritvoru, bio na suđenju te na kraju bio deportiran iz zemlje.

O toj situaciji je prvi put nakon dugo vremena progovorio u emisiji 60 minuta s voditeljem Jonom Wertheimom, te otkrio svoju stranu priče.

- Ljudi me pokušavaju predstaviti kao antivaksera. Nisam antivakser,ali nisam ni pro-vakser. Ja sam za mogućnost izbora - rekao je Đoković.

U intervjuu je Đoković govorio o brojnim temama, među kojima je i njegov odnos s dvojicom, uz njega, ponajboljih tenisača svih vremena, Rogerom Federerom i Rafaelom Nadalom.

- Zaista bih volio da u budućnosti budemo prijatelji. Znam da se očigledno nismo dobro slagali tijekom karijere van terena. Mi nismo prijatelji, mi smo rivali i teško je da kao takvi budemo veoma bliski i da dijelimo emocije. To bi se moglo upotrijebiti protiv tebe za rekorde i iduće susrete na terenu. Ipak, imam veliko poštovanje prema njima - riječi su srpskog tenisača.

Osim toga, Đoković je u intervjuu najavio kako u idućoj sezoni ima plan napasti sva četiri Grand Slam naslova, te da mu je uz to cilj i osvojiti zlato na nadolazećim Olimpijskim igrama u Parizu.

