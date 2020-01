Đoković poručio svijetu: Hrvatska i Srbija identične su zemlje istih kultura

Drugi tenisač svijeta Novak Đoković plasirao se u četvrto kolo Australian Opena nakon što je bio bolji od Yoshihita Nishioka. Srbin protiv Japanca nije imao težak posao i slavio je sa 6:3, 6:2 i 6:2 za sat i 27 minuta igre.

Đoković se nakon meča na konferenciji za medije osvrnuo na svojeg trenera Gorana Ivaniševića pa je novinare zanimao njihov odnos.

– Jako se zabavljamo i šalimo. Znamo se baš dugo i on je jedan od mojih idola kada sam bio manji. On dolazi iz Hrvatske, ja sam iz Srbije. To su susjedne zemlje, gotovo identične i istih kultura.

A Ivanišević će na Australian Openu nastupiti na turniru legendi.

– Da, igrat će ovdje i tada ćemo zamijeniti uloge. Već smo razgovarali o tome. Morat će poraditi na servisu – našalio se Đoković.

Đoković će u idućem kolu igrati protiv Argentinca Diega Schwartzmana koji je izbacio Dušana Lajovića. Tako da gledatelji u Australiji neće gledati dvoboj igrača iz Srbije.

