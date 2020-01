VIDEO Uhvaćeni u preljubu? Njihova reakcija kada su shvatili da ih snima kamera postala hit!

Gledatelji koji su u subotu u Guayaquili pratili prijateljski dvoboj Barcelone i Delfina, dvaju ekvadorskih klubova na kojemu je kao gost nastupio i Alessandro Del Piero, dobili su puno više od nogometa i umijeća legende Juventusa.

Naime, uživo su mogli pratiti i novi nastavak serijala "Mijanjam ženu" jer je jedan od navijača na utakmicu sa sobom poveo ljubavnicu!

Tako barem u nedjelju prenose brojni južnoamerički portali, koji su također rado objavili snimku koja je preko noći postala hit na brojnim društvenim mrežama.

Video je nastao na poluvremenu utakmice, te prikazuje razigranoga šarmera kako ljubi djevojku s kojom se nalazi u društvu, ali i naglo skida osmijeh s lica kada shvaća da njegov čin ide uživo u prijenos.

I doista, nesretnik je već koju sekundu kasnije pokušao odigrati na kartu 'nisam ja odavdje', ali da bi krizna situacija po njega bila time gora, radoznali korisnici društvenih mreža su se vrlo brzo dokopali do njegova profila na Facebooku.

U međuvremenu ga je brže-bolje uklonio, ali je svejedno netko spretan na vrijeme spremio fotografiju na kojoj ga možemo vidjeti s, pogađate, nekom sasvim drugom ženom, što navodi na zaključak da je u subotu doista 'šarao' sa strane.

Hoće li priča dobiti nastavak u tamošnjim medijima, vidjet ćemo.

That awkward moment your being put on the kissing cam but that’s not your wife...😳🤦🏼‍♀️🤣😂😅🤷‍♀️ pic.twitter.com/yUE0elnjKD