Đoković pokazao da je veliki čovjek, evo što je poručio Australcima koji su ga lani deportirali

Prvi Grand slam turnir sezone, Australian Open, koji počinje u ponedjeljak, imat će rekordno visok nagradni fond u iznosu od 76,5 milijuna australskih dolara (48,5 milijuna eura). Organizatori prvog od četiri Grand slam turnira sezone koji se održava u Melbourneu osigurali su povećanje nagradnog fonda od 3,4 posto u usporedbi s prošlosezonskim izdanjem. Pobjednici u muškoj i ženskoj konkurenciji kući će odnijeti po 2,97 milijuna australskih dolara, što je otprilike 1,9 milijuna eura.

Dobra je vijest za ljubitelje tenisa što ćemo na predstojećem Australian Openu opet gledati Novaka Đokovića, kojeg su prije prošloga Grand Slama u Australiji zatvorili, a potom i deportirali iz zemlje.

Đoković je već neko vrijeme u Australiji gdje je ove godine već osvojio turnir u Adelaideu. U razgovoru za australske medije Đoković se osvrnuo na sve što mu se događalo. Tu je pokazao da je veliki sportaš poručivši da nije ogorčen i da osjeća jako ugodno.

- Puno ljudi mi je pružilo podršku i ljubav. Tako da je moj dolazak u Australiju još poziviniji.

- Nisam ogorčen zbog svega. Imam puno sjajnih iskustava iz Australije da bih to sve prebrisao zbog onoga što se dogodilo prošle godine. Jako mi je ugodno s običnim ljudima koje svakodnevno susrećem. Do sada nisam imao nikakvo negativno iskustvo, svi su jako ljubazni i podržavaju me. Nema razloga da se osjećam drugačije.

Zatim je objasnio što se dogodilo lani kada je deportiran iz Australije.

- Mnogi ljudi još uvijek imaju krivu predodžbu o tome što se dogodilo. Bilo je još dvoje ili troje ljudi koji su došli u Australiju prije mene s potpuno istim izuzećem kao i ja - rekao je Đoković i dodao:

- Samo sam slijedio pravila. Moje izuzeće potvrdilo je neovisno tijelo i liječničko vijeće, došao sam sa svim valjanim dokumentima. Onda je sve izmaklo kontroli i etiketirali su me. Ta je saga bila toliko velika u medijima da se nisam mogao boriti protiv toga. Nisam htio ulaziti u to. Uz količinu pritiska i ludila koje se događalo, samo sam želio izaći i otići kući.

Đoković je devet puta osvojao Australian Open i jako je motiviran da to napravi i deseti put. Čini se da će ove godine publika biti uz njega iako su mu Australci lani uglavnom poručivali da napusti njihovu državu. Đoković još uvijek nije cijepljen.