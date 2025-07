Direktor nekad velike Cibone, koji brani klub od stečaja i kupuje vrijeme, objašnjava strateške akrobacije

Podosta prašine, u košarkaškim krugovima, izazvala je odluka Skupštine KK Cibona da ovaj klub ipak zaigra Drugu ABA ligu. I ne bi tu ništa bilo proturječno da direktor kluba Tomislav Šerić u više navrata nije govorio da Cibona, dok je on na tom mjestu, neće igrati Drugu ABA ligu. Evo što nam je na tu temu kazao čovjek koji dužnost Cibonina direktora obnaša od ožujka 2023.

U Skupštini su šestorica stranaca

– Dogodilo se to da bismo izgubili pravo na suvlasništvo lige kad bismo je prestali igrati. Ja sam nisam mogao donijeti odluku o tome hoćemo li igrati ili nećemo, već je o tome odlučivala Skupština, a ja kao direktor moram napraviti najbolje za klub.

Što to znači za direktorovu poziciju. Pristaje li na kompromis ili se povlači?

– Ne mogu se inatiti. Za mene je lako, ali u pitanju su klub i njegova budućnost. No ja, ako klub spasim, neću imati problema s tim da odem.

Tko čini tu famoznu Skupštinu?

– Ona se sastoji od devet ljudi, trojice domaćih i šest stranih investitora. Po meni bi bilo dobro da i Grad tu ima svog predstavnika.

Bi li za Cibonu bilo bolje da je Grad vlasnik kluba, kao što je to slučaj u KK Zadar, koji je, doduše, trenutačno u problemu jer dok se ne izglasa gradski proračun, klub ne smije potpisivati nove igrače.

– Plus takvog odnosa jest da imaš zaštitu Grada i u najtežim trenucima jer si ti ipak gradska firma. To je sigurnija verzija, ali manje ambiciozna. A klub u privatnom vlasništvu veći je rizik, ali ima i potencijal za veći domet. Dakako, problem može nastati ako se u Gradu promijeni politička struktura, a to je vrlo promjenjivo, tada više nisi siguran. Zato bih rekao da je idealna kombinacija Grada i privatnog kapitala.

Veći dio završene sezone klub nije imao sportskog direktora.

– U početku smo imali trenera i sportskog direktora u istoj osobi, bio je to Amerikanac Chris Thomas. No kada je on otišao, nastalo je čupanje.

Kako ste se odlučili za vraćanje Marina Rozića na mjesto sportskog direktora s obzirom na to da ste ga vi i smijenili?

– To što smo ga smijenili bio je splet okolnosti jer mi cijelo vrijeme moramo nekad ići samo jednim putem da bismo preživjeli sljedeću etapu. Nije tu bilo poslovnih odluka, a teško će ih i biti dok se klub ne konsolidira. Teško je preživjeti financijski i rezultatski i udovoljiti k tome zahtjevima na koje si prisiljen. Po meni je Rozić dobra osoba za taj posao.

Rozićev je posao da sklopi momčad u okvirima podnošljivih financijskih gabarita, no ovog časa klub nema više od pet igrača.

– To je veliki problem. Kada ne igraš Prvu ABA ligu, teže je naći igrače, a i skuplji su jer nisu u izlogu u kojem bi željeli biti.

Cibona se prijavila za Fibin Europa kup, Drugu ABA ligu i domaće prvenstvo. Može li klub u ovakvom stanju doista igrati tri natjecanja?

– Vjerujem da može. Ne zaboravite da u Fiba Europa kupu igramo najprije dvije kvalifikacijske utakmice, a potom još potencijalnih šest u skupini. U Drugoj ABA ligi pak igra se osam utakmica, četiri kod kuće i četiri u gostima, i onda se radi tablica na osnovi koje se dobivaju četvrtfinalni parovi. Sveukupno je to manje utakmica nego da igramo Prvu ABA ligu. Nama je prioritet Fibin Europa kup.

U tom kontekstu, čemu se u financijskom smislu nadate iz pravca Hrvatskog košarkaškog saveza?

– Ne znam što očekivati. Dosad su kriteriji bili takvi da se nismo mogli javiti na taj "natječaj" subvencije klubovima koji igraju Fibina natjecanja.

Pa zar niste u priopćenju istaknuli da iz prethodne sezone više niste nikome dužni?

– To je točno i u tome smo uspjeli, platili smo sve dugove prema vjerovnicima, dobavljačima i treneru Sesaru. No u uvjetima HKS-a piše da ne bismo smjeli imati dug ni prema jednom igraču i iz prethodnih sezona, za što direktor mora dati izjavu pod prijetnjom materijalne i kaznene odgovornosti.

Jeste li namirili trenera Josipa Sesara i za sezonu koja tek dolazi i u kojoj neće voditi momčad, ali je ima ugovorenu od kluba?

– To neću komentirati.

Koliko ste blizu angažmana novog trenera, pri čemu se čini da je tom poslu najbliži Ivan Rudež?

– Koliko vidim, vrlo smo blizu, no bolje je s čovjekom potpisati ugovor pa tek onda razgovarati o tome.

Nismo imali novca za put

Ne tako davno provlačila se i ideja angažmana potpunog trenerskog početnika Marka Jagodića Kuridže, dojučerašnjeg igrača novosadske Vojvodine i bivšeg srpskog reprezentativca.

– To je osjetljiva tema, a nama sada treba mir. No ja sportskom direktoru neću petljati u posao i sportsku politiku koju vodi. Ja ideje komentiram i razmišljam o njima financijski, ali ne odlučujem.

S obzirom na to da nam običava reći da će prave poslovne odluke vezane za klub uslijediti tek kada se, i ako se, klub preoblikuje, pitali smo direktora koji mu je dosad bio najteži trenutak.

– To je bio onaj uoči sezone 2023./2024., kada smo u nedjelju trebali gostovali u Čačku, a mi još u petak nismo imali za autobus, a izlazna pisma za neke igrače stajala su u ladici HKS-a. A u tom prvom dijelu sezone preživjeli smo i 239 dana blokade. Tada smo morali činiti jedino što možemo da preživimo, izvjesne financijske manevre, i da tako kupimo vrijeme – kaže direktor Šerić, i nadalje uvjeren da je pred spasonosnim rješenjem.

Kaže nam da se uistinu pojavio spasonosni vanjski investitor, ali da još nije došlo vrijeme da se o tome govori. No vrijeme curi, a u Zagrebu su još dva ambiciozna kandidata za klub od gradskog značaja, jer to znači i dodatna gradska sredstva.