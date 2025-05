Direktor BiH reprezentacije oglasio se o nagađanjima da žele igrača Dinama. Evo što je poručio

Sandro Kulenović još jednom je pokazao koliko je važan za Dinamo ove sezone. 25-godišnji napadač u 44 nastupa ima 20 golova u svim natjecanjima za aktualnog hrvatskog prvaka. Posljednjih dana pojavila se informacija kako je Kulenović odbio poziv Bosne i Hercegovine, a o tome je javno progovorio Emir Spahić, direktor reprezentacije.

- Iskreno, ne znam što je imao odbiti, jer mu ništa nije ni ponuđeno. Od kada smo preuzeli odgovornost, nijedan član stručnog tima nije stupio u kontakt s njim, niti smo to planirali. Njegove igračke kvalitete su nesporne, ali jednostavno ne odgovaraju profilu koji mi tražimo. U ovom trenutku niti ima interesa, niti ga je bilo, kao ni samog kontakta s igračem - i to je sve. Sve što se posljednjih mjeseci provlači po medijima ostaje isključivo na razini spekulacija. Čini mi se da je i sam Kulenović to u više navrata potvrdio - izjavio je Spahić za Dnevni avaz.

Podsjetimo, Kulenović je za U-21 reprezentaciju Hrvatske u 16 nastupa zabio šest golova.