Dino Prižmić: Uzor mu je Đoković, prema svjetskom vrhu vodi ga Ljubičić

Nakon što je na ATP-u u Umagu stigao do četvrtfinala, Dino Prižmić (18), najveća nada hrvatskog tenisa, nastavlja s odličnim igrama. Plasirao se u finale jakog challengera u Banjoj Luci te tako stigao do najboljeg plasmana karijere, 204. mjesta na ATP ljestvici. No ono što veseli jest da je među 204 na ATP ljestvici samo jedan igrač mlađi od Prižmića, Jakub Menšík koji je mjesec dana mlađi od Hrvata. Dino Prižmić ove se sezone u kontinuitetu probija na ljestvici, na početku sezone bio je 475. tenisač svijeta, a za napredak od 270 mjesta zaslužan je njegov ovogodišnji skor od 31 pobjedu i samo 11 poraza.

I on krenuo s Firula

A tko je ustvari Dino Prižmić, za kojeg kažu da je jedna od najvećih teniskih nada u svijetu, dečko kojem predviđaju blistavu budućnost...

GALERIJA Novak Đoković u Dubrovniku. Srpski as uživa u Hrvatskoj

Bio je europski doprvak u konkurenciji 14-godišnjaka pojedinačno te europski prvak u dublu, u paru s godinu dana starijim sugrađaninom Milijem Poljičakom. Bio je Dino i dvostruki pobjednik Grillova memorijala u Zagrebu, član reprezentacije (do 12 godina) koja je osvojila naslov europskog prvaka.

Godine 2020. dobio je HOO-ovu Nagradu Dražena Petrovića kao najveća nada hrvatskog sporta među sportašima. U srpnju prošle godine okitio se i naslovom europskog doprvaka u konkurenciji do 18 godina, pobijedivši u polufinalu prvog nositelja, spomenutog Menšíka sa 6:2, 6:4.

A počeo je trenirati, kako nam je otkrio u jednom razgovoru, sa sedam godina, dugo se premišljavši između nogometa i tenisa.

– Trenirao sam nogomet u NK Pomaku na Pojišanu, to vam je na Bačvicama, a dvije godine starija sestra Barbara trenirala je tenis na Firulama i taj me sport naposljetku privukao. I tako sam ostao u tenisu – objasnio je.

VEZANI ČLANCI:

I Dino je, dakle, počeo na splitskim Firulama, tom mitskom mjestu na kojemu su ponikli i velikani kao što su Nikola Pilić, Željko Franulović, Goran Ivanišević, Mario Ančić, Jelena Kostanić, Duje Ajduković... Iako sada to izgleda pomalo otrcano, nismo mogli izbjeći ono klasično pitanje: zašto su Splićani tako uspješni u tenisu?

– Ne znam to objasniti, ali nečega sigurno tu ima. Uistinu nas je puno iz Splita, godinama već dominiramo – odgovorio je.

Rođeni Splićanin se zbog tenisa preselio u Zagreb.

– Iz Splita sam i tamo mi je bilo odlično, nemam nikakve zamjerke, ali sam se preselio u Zagreb jer ima boljih igrača za sparing. Sigurno mi Split nedostaje, ali navikao sam se na život u Zagrebu. Drugačiji je mentalitet u Splitu i Zagrebu, ali sam se navikao.

Najjači mu je udarac forhend, a preferira tvrde podloge. Glede uzora u tenisu pametno je odabrao:

– Najdraži su mi Đoković i Nadal. Ne kopiram njihovu igru, iako ponekad pokušavam nešto odigrati kao oni. No nije to lako, oni su istinski majstori ovog sporta. Đokoviću se posebno divim, možda zato što je s ovih prostora i znam kroz što je sve prolazio. Sviđa mi se njegov pristup, njegova upornost, njegova mentalna snaga – kaže Dino.

VEZANI ČLANCI:

Prižmić trenira više sati na dan, a kad je u pitanju slobodno vrijeme, provodi ga kao i većina njegovih vršnjaka:

– Volim s prijateljima igrati igre na kompjutoru, otići u kino i slično.

Nastavlja hrvatski niz

O Prizmićevoj karijeri od njegove 11. godine brigu vodi Ivan Ljubičić, a to najbolje pokazuje kakav je talent Dino. Jer, Ljubo preuzima samo najbolje među talentiranima... I zato je izgledno da vrlo skoro Dino postane nasljednik Ljube, Čilića, Ćorića... I tako nastavi kontinuitet vrhunskih hrvatskih tenisača.

VIDEO Guardiola otkrio kako se snašao Joško Gvardiola u Manchester Cityju